Resident Evil 4 si può giocare in anticipo, ma solo su una console

Mancano poche ore all’arrivo di Resident Evil 4 Remake, ma per qualcuno saranno ancora di meno: gli utenti Xbox.

Chi gioca su PS5, invece, dovra attendere la propria copia su Amazon, oppure digitale, nell’orario e nel giorno prestabilito.

Nell’attesa possono continuare a giocare con la Chainsaw Demo pubblicata qualche settimana fa, che qualcuno è riuscito anche a sbloccare per intero.

E mentre i giocatori stanno spulciando la Chainsaw Demo in ogni modo possibile, scoprendo anche armi segrete, ora per qualcuno è possibile giocarci un giorno prima.



Come riporta VGC, infatti, i giocatori Xbox possono avere accesso in maniera anticipata a Resident Evil 4 e in maniera del tutto legale.

Senza sotterfugi né stranezze di nessun tipo, ma solamente cambiando una impostazione: la regione di provenienza in Nuova Zelanda.

Dato che ora è il 24 marzo nella regione, i giocatori neozelandesi possono scaricare e giocare all’attesissimo remake di Capcom mentre gli utenti al di fuori del paese rimangono con un pugno di mosche.

A meno che non vadano a cambiare le impostazioni in questo modo:

Accedi alla tua console Xbox.

Premi il pulsante Xbox per aprire la guida.

Seleziona Impostazioni > Tutte le impostazioni > Sistema > Lingua e posizione.

Seleziona la nuova posizione dall’elenco Posizione, quindi seleziona Riavvia ora.

Sebbene Microsoft noti che non tutti i contenuti saranno trasferibili tra le regioni, molti utenti hanno già segnalato che le loro copie preordinate di Resident Evil 4 hanno funzionato durante il passaggio alla regione della Nuova Zelanda.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo in ogni caso spiegato che «la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto».

Semore restando in tema, da pochi giorni un leaker decisamente affidabile per quanto riguarda i progetti targati Capcom, si è esposto in merito ai contenuti aggiuntivi del remake di Resident Evil 4.

Ma non è tutto: una fan sfegatata di Resident Evil 4 ha condiviso un impressionante video animato del titolo horror, creato utilizzando i mattoncini LEGO.