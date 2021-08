Resident Evil 4 Remake, annuncio vicino? Teaser di Capcom

Resident Evil 4 Remake potrebbe essere più vicino del previsto, almeno stando ad un audace teaser di Capcom sui social.

La casa giapponese è appena uscita dall’impegno di Resident Evil Village ma, a quanto pare, non ha intenzione di rallentare il passo.

Lo stesso Village riceverà presto dei contenuti aggiuntivi, come annunciato all’E3, sebbene non siano chiare le tempistiche esatte per il loro lancio.

Un remake di Resident Evil 4 è oggetto di rumor credibili da tempo, anche se questi non lo danno in rampa di lancio a breve.

4

Itchy.

Tasty. — Resident Evil (@RE_Games) August 22, 2021

Il teaser di Capcom intercettato dai fan è un tweet condiviso nella giornata di ieri, in cui viene fatto un riferimento piuttosto esplicito al canone della saga.

In primis, viene posto il numero 4 in cima al messaggio, evidentemente il numero del capitolo “incriminato”.

Si tratta di un teaser così esplicito da pensare che in realtà al centro della condivisione ci sia tutt’altro, ma questo non ha di certo fermato gli appassionati dall’elaborare le loro teorie.

«Itchy. Tasty» è invece un riferimento al noto diario scovato in Resident Evil 1 e da allora citato in diversi capitoli, tra cui Resident Evil 7.

Potrebbe trattarsi di tre cose, con la prima chiaramente il Resident Evil 4 Remake già attesissimo dagli appassionati.

La seconda potrebbe essere una semplice battuta (un po’ fuori luogo, in tempi di Gamescom), la terza il rifacimento del quarto episodio per Oculus Quest.

Con la Opening Night Live in arrivo questa settimana, in tanti hanno fatto la connessione un po’ troppo ovvia, e chissà che non ci sia un annuncio proprio in quella occasione.

Non è da escludere, di nuovo, che il teaser non porti a niente di concreto o al rifacimento in VR annunciato alcuni mesi fa.

Un progetto indubbiamente ambizioso, ma non proprio quello che gli amanti di Resident Evil si aspettano di vedere presto sulle loro macchine next-gen.