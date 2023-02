Resident Evil 4 potrebbe non essere davvero identico all’originale

Resident Evil 4 Remake è uno dei titoli più attesi delle prossime settimane, sebbene ora è emerso che il gioco potrebbe differire in maniera sostanziale rispetto all’originale.

Il remake del quarto capitolo del franchise (che trovate su Amazon a prezzo interessante) ha sempre sbandierato di essere fedele al gioco uscito nel 2005 su Nintendo GameCube.

Ora, dopo che è emersa la notizia che Resident Evil 4 Remake non avrà i celebri Quick Time Event del titolo originale, sembra che il titolo avrà alcune parti davvero diverse rispetto alla prima edizione.

Dopo aver visto più di 10 minuti di gameplay che ci hanno riportato nel passato e fanno ben sperare per il futuro, è ora il momento di qualche dubbio comunque lecito.

Il ben noto Dusk Golem, insider specializzato su horror come – appunto – la serie di Resident Evil, ha anticipato vari dettagli relativi al rifacimento del quarto capitolo.

Rispondendo a una serie di domande degli utenti, Dusk ha reso noto che nonostante il remake del gioco sarà comunque fedele al gioco del 2005, sembra però che alcune parti siano state drasticamente cambiate e riviste per l’occasione.

Ma non solo: l’insider ha anche rivelato che nel gioco ci saranno elementi modificati ed elementi “vecchi” sostituiti con alcuni nuovi di zecca. Fortunatamente, sembra che il personaggio di Jack Krauser sarà presente così come l’avventura Separate Ways con protagonista Ada Wong.

Poco sotto, i tweet di Dusk Golem pubblicati in queste ore.

(1/3) Since I receive a lot of the same questions about Resident Evil 4 Remake over & over again, here's a tweet I can just link when people ask.

Q: Is the remake faithful?

A: Yes, but there's some parts that are greatly reimagined & changed.

Q: Is the Island in?

A: Yes.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) February 8, 2023