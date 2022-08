Resident Evil 4, la caratteristica più innovativa in realtà… non lo era

Capcom è al lavoro su Resident Evil 4 Remake, titolo che promette di bissare il successo del classico uscito ormai diverse generazioni fa, e su più sistemi da gioco.

Il quarto capitolo della saga di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) tornerà in un rifacimento atteso sugli scaffali il 24 marzo 2023, su PS5, Xbox Series X|S e PC Steam, oltre che per PlayStation VR2.

Il nuovo RE4 promette di essere un titolo potenzialmente molto interessante, sebbene il gioco originale ha sicuramente un posto speciale nel cuore dei fan.

Ora, dopo un recente leak che avrebbe rivelato alcuni dettagli chiave del remake di prossima uscita, torniamo a parlare del Resident Evil 4 originale grazie alla parole del “papà” della serie, vale a dire Shinji Mikami.

Come riportato anche da VGC, Mikami ha affermato che l’allora avveniristica telecamera progettata dal suo team per Resident Evil 4 non avrebbe dovuto essere innovativa.

In una nuova discussione con il produttore esecutivo ed ex director sul canale YouTube ufficiale di Biohazard, Mikami ha dichiarato infatti che il team ha semplicemente deciso che una visuale in terza persona sopra le spalle avrebbe funzionato meglio degli angoli di ripresa fissi utilizzati nei primi tre capitoli principali di Resident Evil.

Tuttavia, la visuale si è dimostrata così efficace da essere citata come una delle ragioni principali del successo da parte della critica e dei fan.

«Ci è sembrato naturale, stranamente», ha spiegato Mikami. «Non avevamo intenzione di fare qualcosa di innovativo, ma alla fine tutti continuavano a dire che l’avremmo fatto».

Mikami ha detto che la prima persona che ha lodato il cambio di telecamera è stato il creatore di Super Smash Bros., Masahiro Sakurai.

Ma non solo: Jun Takeuchi, che all’epoca non era coinvolto nello sviluppo di Resident Evil 4 e stava invece lavorando a Lost Planet, ha poi rivelato che il team di sviluppo di Gears of War ha preso ispirazione proprio dalla telecamera di Resident Evil 4.

Negli ultimi mesi il survival horror in questione è anche tornato con una versione pensata per la realtà virtuale, ottimamente concepita e da provare per tutti fan della serie.

Inoltre, avete letto anche che da poco sono emersi dei veri e propri contenuti tagliati dal RE4 originale, i quali si sono mostrati per la prima volta solo alcune settimane fa?