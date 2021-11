Resident Evil 4 ha un nuovo remake, ma è per PS1 (ed è gratis)

Le ultime settimane sono state molto importanti per i fan di Resident Evil 4, che hanno avuto modo di apprezzare la nuova edizione del gioco pensata per la realtà virtuale.

Nonostante ciò, i fan hanno spesso dichiarato di essere in attesa di un vero e proprio remake di Resident Evil 4: sebbene ancora non siano disponibili novità ufficiali in tal senso, da oggi gli appassionati potranno divertirsi con una ri-edizione molto più «classica».

L’edizione VR si è rivelata talmente popolare da aver spinto i modder a implementare la realtà virtuale anche su molti altri nuovi capitoli della serie, inclusa una curiosa sorpresa.

Tuttavia, la ri-edizione ha generato anche qualche controversia per via di alcuni contenuti rimossi: Facebook si è giustificato dicendo che il titolo è stato adattato agli standard di oggi.

Come segnalato da DSOGaming, il team Rustic Games BR è stato duramente al lavoro per realizzare un vero e proprio demake di Resident Evil 4, re-immaginandolo come un classico capitolo disponibile su PS1.

In quanto tale, la versione PS1 di Resident Evil 4 presenterà la classica telecamera a inquadratura fissa e i controlli «tank», ai quali i giocatori dei primi capitoli della saga survival horror sono abituati, nel bene e nel male.

Gli autori del progetto hanno già mostrato una prima versione, anche se per loro stessa ammissione al momento avrebbe ancora diversi bug da risolvere, oltre a non aver incluso ancora tutto il gioco.

Potete ammirarne il gameplay nel seguente video, pubblicato dagli sviluppatori sul proprio canale YouTube:

Questa versione è inoltre disponibile per il download gratuito: se volete provare voi stessi di persona la versione PS1 di Resident Evil 4, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente link.

Sicuramente non si tratta del remake next-gen in cui i fan speravano, ma si tratta comunque di un progetto molto interessante che varrà la pena di seguire, anche perché completamente gratuito e ben realizzato.

L’operazione ricorda quindi molto da vicino l’ideazione del demake PS1 di Bloodborne, che anche in quest’occasione sarà giocabile completamente gratis.