Control e Hitman 3 arrivano (a sorpresa) su Nintendo Switch!

Control è un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni, trattandosi dell’ultimo progetto targato Remedy Entertainment e pubblicato da 505 Games, già disponibile su console di attuale generazione e PC, e previsto prossimamente anche su PS5 e Xbox Series X.

A quanto pare, non è finita qui: come confermato anche da Tom Warren di The Verge, sia l’avventura di Jesse Faden (in versione Ultimate Edition) che il prossimo Hitman 3 sono in dirittura d’arrivo su console Nintendo Switch.

L’annuncio è arrivato in occasione dell’ultimo Nintendo Direct Mini: Partner Showcase. Attenzione, però: i due giochi arriveranno sulla piattaforma ibrida della Grande N in un’inedita versione Cloud, vale a dire giocabile solo se collegati alla rete e quindi in streaming.

Control and Hitman 3 are both coming to the Nintendo Switch through cloud-based game streaming. Very interesting! https://t.co/Emq5VfpR4k pic.twitter.com/ASfCdanUjr — Tom Warren (@tomwarren) October 28, 2020

Nel momento in cui scriviamo, Control: Ultimate Edition è già giocabile da eShop mentre Hitman 3 non è ancora disponibile (non è chiaro quindi se vedrà la luce parallelamente alle altre versioni).

Remedy e 505 Games hanno confermato alcune settimane fa che chiunque acquisti una versione di Control Ultimate Edition su PS4 e Xbox One si ritroverà il gioco anche su PS5 e Xbox Series X senza ulteriori costi aggiuntivi.

La nuova avventura dell’Agente 47 è in ogni caso prevista per il prossimo mese di gennaio 2021 su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X. Il gioco darà modo di visitare luoghi esotici davvero molto dettagliati (tra cui Dubai) e pieni di opportunità da punto di vista del gameplay.

Ma non solo: la tecnologia Glacier di IOI permetterà infatti un approccio all’azione davvero inedito e ricco di varianti, aumentando così a dismisura la rigiocabilità del titolo.

A giugno di quest’anno abbiamo pubblicato una succosa anteprima di Hitman 3 nella quale la nostra Stefania Sperandio ha fatto il punto della situazione su ciò che sappiamo sul gioco.