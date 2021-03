Resident Evil 2, la statua del Licker non è adatta a deboli di cuore

Una delle creature più iconiche — ed inquietanti — che è possibile incontrare all’interno di Resident Evil 2 è sicuramente il Licker, che sta per ricevere una statua incredibilmente dettagliata.

I gadget provenienti da Resident Evil 2 sono sempre molto ricercati, come dimostrato dalla giacca ufficiale di Claire Redfield messa in vendita, ma forse con questa statua gli autori sono riusciti a sorprendere, e spaventare, davvero tutti.

Come riportato da Game Rant, la compagnia PureArts sta realizzando un busto in scala 1:1 incredibilmente dettagliato del Licker in edizione limitata.

Ne verranno prodotti infatti esclusivamente 666 pezzi — numero probabilmente non scelto a caso — più altre 100 versioni esclusive.

Il busto del Licker è incredibilmente fedele ed inquietante.

Nel caso foste interessati all’acquisto, dovete dunque affrettarvi, perché si tratta di un pezzo da collezione dedicato a Resident Evil 2 che verrà prodotto in piccolissime quantità.

Dobbiamo però avvertirvi che il prezzo, per la maggior parte dei nostri lettori, sarà probabilmente abbastanza proibitivo: ogni busto del Licker è stato infatti messo in pre-vendita alla cifra di 899 dollari.

Potete osservare più dettagliatamente questo incredibile lavoro nel video ufficiale diffuso da PureArts su YouTube:

Considerate le dimensioni e l’aspetto incredibilmente fedele del busto, ci sentiamo naturalmente di sconsigliarne l’acquisto alle persone deboli di cuore e che di sicuro sarà sempre pronto a spaventare voi ed i vostri amici.

In attesa dell’ultimo capitolo della serie survival horror di Capcom, Village, gli sviluppatori hanno suggerito di rigiocare tutti i precedenti titoli, compreso ovviamente Resident Evil 2.

Se siete interessati a riscoprire l’originale titolo in una veste nuova, potreste dare un’occhiata a questo intrigante remake realizzato da un modder, che lo fonde insieme a Tomb Raider.

I protagonisti di Resident Evil 2 saranno giocabili anche su Re:Verse, la modalità multiplayer di Village: Capcom ha svelato quando sarà disponibile la open beta.