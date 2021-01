La giacca ufficiale rossa di Claire Redfield da Resident Evil 2 è in vendita

Stasera è il turno del Resident Evil Showcase, l’evento che ci presenterà le novità di Resident Evil Village (e non solo). Nell’attesa sembra stia per vedere la luce un oggetto realmente imperdibile per tutti i fan del franchise targato Capcom.

Claire Redfield, storica protagonista apparsa per la prima volta in Resident Evil 2 e successivamente anche in numerosi altri episodi (tra cui il bellissimo Resident Evil Code: Veronica) è stata scelta dal marchio di abbigliamento belga Ark / 8, il quale ha lavorato su un’autentica replica in edizione limitata della giacca di Claire (ossia quella storica di colore rosso scuro).

Poco sotto, trovate il tweet ufficiale che mostra l’oggetto in ben quattro immagini davvero molto esplicative:

The one and only Claire Redfield Leather Jacket in the most accurate rendition ever made. Premium grade leather, embossed "Made in Heaven" logo, sturdy metal zippers and a subtle patina. A must-have for RE aficionados. Very Limited Edition. Pre-order on our EU and US stores. pic.twitter.com/wQqh1mUMtM — Ark/8 (@ark8net) January 21, 2021

La replica della giacca sembra essere tratta in particolare dalla versione vista nel remake di Resident Evil 2, con la sua colorazione rosso cremisi e naturalmente il logo “Made in Heaven” in rilievo con un grande angelo sul retro.

Secondo Ark / 8, l’oggetto vanta anche robuste cerniere in metallo, il tutto realizzato in pelle di ottima qualità. Sembra inoltre che l’oggetto sarà venduto al pubblico in quantità limitate, quindi se ci state facendo un pensierino forse è il caso che vi sbrighiate (cliccando a questo indirizzo, per quanto riguarda l’Europa): la giacca è offerta al costo di 450 dollari ed è disponibile nelle misure extra small, small, medium, large, extra-large e 2XL. La consegna avverrà solo entro la fine del mese di luglio di quest’anno.

Ricordiamo in ogni caso che poche ore fa un leak davvero attendibile proveniente dalla pagina di Resident Evil Village su Humble Store ha rivelato l’esistenza e il nome della modalità multiplayer dell’ottavo capitolo, la quale si chiamerà Re:Verse.