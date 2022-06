Resident Evil 2, 3 e 7 next-gen disponibili a breve? Svelato il peso completo

Potrebbe essere finalmente arrivato il momento di rivivere con la potenza delle console next-gen Resident Evil 2, 3 e 7: stando alle ultime indiscrezioni sembra infatti che le attese patch dedicate siano finalmente in arrivo.

Gli upgrade del remake del secondo capitolo (potete acquistarlo a un prezzo speciale su Amazon), del terzo episodio e di Resident Evil 7 Biohazard saranno tutti disponibili gratuitamente su PS5 e Xbox Series X|S, come già svelato da Capcom in occasione del reveal.

Pochi mesi fa il publisher aveva sottolineato che le versioni next-gen sarebbero arrivate soltanto più in là nel corso dell’anno, ma a giudicare dalle ultime indiscrezioni sembrerebbero essere già pronte.

Il noto account Twitter PlayStation Game Size, da sempre particolarmente attento a segnalare tutte le ultime novità emerse su PS Store, ha infatti segnalato che sarebbero già spuntate online le patch next-gen di tutti e 3 i capitoli di Resident Evil, anche se ovviamente non sono ancora disponibili per il pubblico, svelando perfino le dimensioni dei file relativi ai due remake (via Push Square).

PlayStation Game Size ha infatti sottolineato quali saranno le dimensioni complete di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 su PS5, che peseranno rispettivamente 21.834GB e 20.480GB: purtroppo, attualmente non è stato possibile scoprire il peso completo del settimo capitolo.

L’account sottolinea in ogni caso che il peso tiene in considerazione il fatto che i giochi non siano mai stati effettivamente scaricati: l’effettiva patch per l’upgrade dovrebbe dunque essere, presumibilmente, di dimensioni ridotte.

Naturalmente non possiamo ancora sapere con certezza quando saranno rilasciate le patch o se il peso definitivo sarà confermato anche in occasione del lancio, ma sembra ormai evidente che i lavori sulle versioni next-gen di Resident Evil 2, 3 e 7 siano ormai vicini alla loro conclusione.

L’annuncio potrebbe arrivare già in occasione del prossimo Capcom Showcase che si svolgerà il 14 giugno: il publisher ha già lasciato intendere che forse ci sarà il reveal di uno dei sequel più attesi.

Ricordiamo che il lancio delle patch next-gen arriverebbe pochi giorni dopo l’annuncio dell’attesissimo Resident Evil 4 Remake: un video lo ha messo a confronto con il capitolo originale per scoprire quanto sarà effettivamente diverso.