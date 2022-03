Resident Evil 2, 3 e 7 diventano next-gen, upgrade gratis se li avete già

Resident Evil si rifà il trucco, precisamente i due remake del secondo e terzo capitolo, e il fortunatissimo settimo episodio, che arriveranno su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Andranno a fare compagnia a Village, che ha già avuto la possibilità di esordire sulle console di attuale generazione, che ospiteranno ora anche i suoi predecessori.

Il discusso Resident Evil 7 è riuscito in realtà a dominare le vendite, stabilendo record su record nonostante i detrattori di questo nuovo corso del franchise.

I due remake sono stati invece delle bellissime sorprese, anche se il ritorno di Jill Valentine non è stato scintillante quanto speravamo, perché ha venduto molto meno del remake di RE2.

Chissà che non possa sfruttare la seconda occasione fornita da Capcom, che riporterà questi tre capitoli su PlayStation 5 ed Xbox Series X|S.

L’annuncio è arrivato tramite Twitter, senza nessun tipo di preavviso, ed ha lasciato tutti i fan di Resident Evil in attesa di altre informazioni.

A pochi mesi dall’uscita del film, per altro, che nei suoi alti e bassi ha almeno riportato il franchise di Capcom al cinema, in un modo o nell’altro.

Resident Evil 2, 3, and 7 are coming to PlayStation 5 and Xbox Series X|S with visual enhancements later this year!

Those who currently own these games on PlayStation 4 and Xbox One will be eligible for a digital upgrade at no additional cost. pic.twitter.com/MNPZcZBl7i

— Resident Evil (@RE_Games) March 2, 2022