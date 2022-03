Resident Evil 2, 3, e 7, brutte notizie per i possessori di PS5 e Xbox

Resident Evil si sta preparando al debutto (ancora) su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, grazie alla versione next-gen di tre capitoli classici del franchise.

Andando ad accostarsi al notevole RE Village, Resident Evil 2, 3 e 7 torneranno infatti con delle «migliorie visive» più tardi nel corso dell’anno.

Possiamo immaginare che i titoli godranno di una maggiore fluidità, oltre forse al supporto al 4K e – magari – anche al ray tracing, oltre al fatto che l’upgrade sarà in ogni caso totalmente gratuito.

Ora, però, come riportato anche da PSU, sembra proprio che le nuove versioni dei classici usciranno solo in versione digitale.

Resident Evil 2 e 3 Remake, oltre a Resident Evil 7 non usciranno in edizione fisica, visto che Capcom non pubblicherà (perlomeno al lancio) una versione su disco, sia su PS5 che su Xbox Series X|S.

Il publisher ha annunciato la notizia oggi, attraverso i consueti canali social, confermando anche altri dettagli relativi ai giochi in uscita.

Poco sotto, il tweet in questione:

Next-gen physical editions aren't planned right now, but all three game will be available digitally on PS5 and Xbox Series X|S. As noted above, PS4 and Xbox One discs, and all PS4 and Xbox One digital editions of the game, will also be eligible for an upgrade.

— Resident Evil (@RE_Games) March 25, 2022