Remake di The Last of Us su PS5 vicino al debutto: una fonte affidabile non ha dubbi

Solo poche ore fa, era emerso come Naughty Dog fosse impegnata a lavorare su molteplici progetti contemporaneamente. Annunci di lavoro suggerivano novità per il multiplayer di The Last of Us – Parte II, ma arrivano conferme che ci sia molto più di questo in pentola.

A parlarne è stato il giornalista Tom Henderson, che già in passato ha anticipato numerose indiscrezioni a tema videoludico su siti specializzati come VGC. Se già qualche tempo fa Bloomberg aveva sottolineato i lavori in corso su un remake di The Last of Us, ora Henderson è tornato sull’argomento, affermando che il gioco sarebbe quasi pronto.

In un tweet sul suo profilo, il reporter scrive che:

«Ho appreso da molteplici fonti che il remake di The Last of Us è quasi terminato e potrebbe uscire nella seconda metà del 2022».

Heard from multiple people now that the TLOU remake is nearly finished and could release during the latter half of 2022 pic.twitter.com/ZxmNU7zS9k — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 5, 2022

Si tratterebbe, quindi, di una release piuttosto imminente, probabilmente anche atta a cavalcare i lavori in corso sulla serie HBO – dove Pedro Pascal vestirà i panni di Joel e Bella Ramsey interpreterà invece quelli della giovane Ellie.

Sempre secondo le fonti e secondo quanto emerso fino a oggi, inizialmente i lavori erano stati affidati a Visual Arts, ma sono passati direttamente a Naughty Dog dopo il completamento di The Last of Us – Parte II. Il gioco sarebbe pensato specificamente per PS5.

The Last of Us - Parte II sarebbe pronto a una Director's Cut

Non è tutto: Henderson ha anche appreso che The Last of Us – Parte II avrà una sua Director’s Cut, come già accaduto per Ghost of Tsushima prima e per Death Stranding poi.

Come spiegato dal reporter:

«Ho sentito che la stanno facendo [la Director’s Cut, ndr], ma non so esattamente quando arriverà o come».

Al momento, TLOU II è giocabile su PS5 in retrocompatibilità, ma non è stata pubblicata una versione specifica come accaduto invece con gli altri due giochi citati.

Considerando che è una delle punte di diamante dell’offerta PlayStation Studios, però, non sarebbe per niente una sorpresa vederne arrivare una Director’s Cut pensata specificamente per l’hardware di nuova generazione.