Xbox propone la pace a Sony: Call of Duty sarà migliore su PlayStation

Continua la diatriba tra Sony e Microsoft per Call of Duty, con alcuni colpi di scena e continui capovolgimenti di fronte tra Xbox e PlayStation.

La serie di sparatutto bellici è una delle più importanti sul mercato, come dimostrato anche dal successo di Modern Warfare 2 (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) e per questo è diventato al centro della lotta tra le due aziende.

Mentre Xbox si prepara ad avere in casa il franchise dopo l’accordo con Activision, preoccupandosi di fornire Call of Duty su ogni console nel miglior modo possibile.

Tra cui anche Nintendo Switch, in un accordo storico che porterà lo shooter sulla console ibrida ad ogni costo sfidando l’hardware.

In tutto questo Sony si sta battendo molto per evitare che PlayStation possa essere penalizzata dall’accordo. Una lotta che ha avuto anche dei risvolti molto importanti.

Il tema più importante è che il colosso nipponico ha paura che Microsoft possa sfruttare l’acquisizione di Activision Blizzard per creare dei vantaggi evidenti nella versione Xbox dei prossimi Call of Duty.

Nonostante le rassicurazioni di Microsoft in questo senso, Sony è sempre sul piede di guerra ma, probabilmente, la novità di oggi è l’ennesimo colpo di scena.

Nella sua ultima risposta alla Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito, Microsoft afferma (tramite VGC) che non solo garantirà la piena parità di funzionalità sulle console PlayStation, ma che le versioni sui sistemi Sony potrebbero avere più funzionalità rispetto a Xbox.

L’esempio più notevole di ciò è l’uso del feedback tattile sul controller DualSense di PlayStation 5, che non è presente nei controller Xbox Series X/S.

La risposta di Microsoft implica che qualsiasi futuro gioco di Call of Duty rilasciato su console PlayStation includerebbe comunque tale funzionalità, anche se rendesse la versione PlayStation superiore:

«Poiché Microsoft pubblicherà Call of Duty su PlayStation in conformità con i suoi impegni di rimedio [censurati], Microsoft avrà tutti gli incentivi per sviluppare giochi con supporto ottimizzato per le funzionalità di PS5, come gli aptici e le console future al fine di massimizzare le vendite sulla piattaforma.»

Questo va in risposta diretta alla preoccupazione precedente di Sony, che aveva affermato all’inizio del mese che Microsoft avrebbe potuto pubblicare versioni degradate o addirittura difettose dei giochi del franchise su PlayStation, dopo l’acquisizione di Activision Blizzard.

Chissà che Sony non possa davvero arrendersi definitivamente a questo punto, dopo il recente stop alle ostilità.

In tutto questo, Call of Duty potrebbe essere protagonista non solo nel mondo dei videogiochi, acquisizioni o meno. Tanto per cambiare c’entra Henry Cavill, che sarebbe in trattative per apparire in un film ispirato allo shooter.