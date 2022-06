Red Dead Redemption 3 non arriva? Ecco un gioco western per ingannare l’attesa

I fan di Red Dead Redemption continuano a chiedere a gran voce un terzo capitolo o una remaster del celebre titolo western targato Rockstar.

L’open world western dai creatori di GTA (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) è infatti entrato nella leggenda, tanto che i cowboy sono ancora affamati di giochi sulla falsariga.

Ora, mentre i fan si divertono a immaginare capitoli di Assassin’s Creed ambientati nel Vecchio West, sembra che un nuovo gioco ambientato in quegli anni sia effettivamente in arrivo.

Come riportato anche da IGN US, è in arrivo Wild West Dynasty, il prossimo gioco di sopravvivenza/costruzione di insediamenti nel Far West sviluppato da Moon Punch Studio.

Il gioco, la cui uscita è prevista entro il 2022, ci immergerà in un Vecchio West in cui dovremo affrontare tutta una serie di problemi e obblighi che esulano necessariamente dallo sparare con il nostro revolver.

La descrizione ufficiale di Wild West Dynasty (via Steam) recita:

Cowboys, coloni e pistoleri! Costruisci il tuo ranch, trasformalo in un insediamento e presto altri coloni si uniranno a te nella tua ricerca della felicità e della prosperità. L’America del 1800: i sentieri verso il west. Coloni e pionieri hanno tutte le intenzioni di avanzare sempre di più verso la costa del Pacifico; alla ricerca di una vita migliore, occasioni d’affari o avventura. Costruiscono fattorie, allevano bestiame, cercano l’oro o edificano insediamenti e città. Riuscirai a costruire una ‘Wild West Dynasty’ o finirai sulla forca?

Poco più in basso, potete visionare il primo trailer del gioco, con varie sequenze in-game che lasciano intendere la qualità del prodotto.

Da quello che è possibile notare, il look polveroso tipico delle produzioni western c’è tutto, sebbene il titolo prenda ovviamente le distanze da Red Dead Redemption, anche e soprattutto dal punto di vista del gameplay.

Wild West Dynasty ci farà iniziare nei panni di un superstite solitario, impegnato a trovare un luogo dove stabilirsi e salire la scala immobiliare, magari diventando perfino il sindaco o lo sceriffo di una delle città presenti nel gioco.

Parlando invece di Red Dead Redemption 2, un fan ha da poco notato un dettaglio particolarmente difficile da cogliere nel duello tra Arthur e l’agente Milton.

Ma non solo: l’ormai noto TeaserPlay ha invece ricreato il classico Red Dead Revolver nello splendore dell’Unreal Engine 5, per un risultato realmente sorprendente.