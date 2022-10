Red Dead Redemption 2, un nuovo aggiornamento (dei fan) migliora una feature specifica

Red Dead Redemption 2 ha da poco festeggiato i suoi primi 4 anni, ma a quanto pare i giocatori non hanno alcuna intenzione di smettere di supportare il gioco Rockstar.

Il titolo open world ambientato nel Far West (che potete fare vostro a prezzo molto interessante su Amazon) è un gioco dalle indubbie qualità, ormai note anche ai sassi.

Dopo che i fan hanno deciso di migliorarlo dal punto di vista grafico, a quanto pare le correzioni da parte della community non sono ancora finite.

In attesa di una patch next-gen che a quanto pare tarda ad arrivare, è ora il turno di una nuova mod/update in grado di migliorare considerevolmente la fisica del gioco.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, il modder “FireHart100” ha rilasciato una mod piuttosto interessante per Red Dead Redemption 2 che mira a rivedere la fisica delle ragdoll del gioco.

Secondo la sua descrizione, questa mod mira a fornire effetti realistici presi da veri e propri filmati Live Leak. Inoltre, sono state apportate ache alcune modifiche e aggiustamenti all’IA.

Ad esempio, i nemici cercheranno di afferrare un oggetto quando vi cadono vicino, conferendo al tutto maggiore realismo. Inoltre, la mod migliora anche le esplosioni: ad esempio, la dinamite farà saltare i nemici un po’ più lontano.

Potete scaricare la Live Leak Ragdoll Overhaul Mod da questo indirizzo, mentre poco sopra trovate anche due video che la mostrano in azione.

Restando in tema, un nuovo aggiornamento di Red Dead Redemption 2, giusto in tempo per Halloween, aggiunge una nuova missione a Red Dead Online.

Ma non solo: avete letto che una nuova mod di Red Dead Redemption 2 rende il gioco molto più violento e realistico, specie le reazioni ai colpi e le animazioni di morte?

Infine, un altro appassionato sta invece scrivendo un romanzo sul gioco western di Rockstar, che intende regalare alla propria madre.