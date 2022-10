Il nuovo aggiornamento di Red Dead Redemption 2 aggiunge una nuova missione online

Red Dead Redemption 2 è un gioco ancora oggi idolatrato, anche grazie al comparto multigiocatore in rete dedicato, ossia Red Dead Online.

Il titolo open world di Rockstar ambientato nel Far West (lo potete fare vostro a prezzo basso su Amazon) ha infatti vissuto tempi d’oro grazie alla possibilità di giocare online, sebbene il supporto di Rockstar è stato piuttosto incostante.

Vero anche che, poco dopo il lancio della modalità, Red Dead Onlineè stato subito reso un prodotto standalone nella speranza di renderlo più interessante.

Purtroppo, però, la piattaforma non è mai diventata di grande successo, e dopo l’abbandono del supporto da parte di Rockstar i giocatori hanno iniziato ad organizzare anche un funerale. Ora, tuttavia, sono arrivate novità interessanti.

Come riportato anche da PC Games N, un nuovo aggiornamento di Red Dead Redemption 2, giusto in tempo per Halloween, aggiunge una nuova missione a Red Dead Online.

L’Halloween Pass 2, visto anche a ottobre 2021, torna ora offrendo ai giocatori una seconda possibilità per ottenere tutti gli spettrali cosmetici dell’evento di Rockstar visti lo scorso anno. Ma non è tutto: da segnalare l’aggiunta di una missione Telegram completamente inedita, disponibile già da ora.

Se vi recate all’ufficio postale o controllate la cassetta di sicurezza dell’accampamento, dovreste trovare un telegramma di Ike Skelding, il cacciatore di taglie che, nel single player di Red Dead Redemption 2, cattura Sean MacGuire a Blackwater.

Skelding dice che c’è una setta inquietante chiamata 7a Generazione che sta eseguendo rituali e sacrifici nel tentativo di resuscitare il loro leader defunto. Il vostro compito, naturalmente, è quello di dar loro la caccia.

La missione offre XP, lingotti d’oro e un mucchio di dollari, e può essere completata fino al 31 ottobre. Non è molto – Rockstar sembra ancora intenta ad abbandonare Red Dead Online – ma è pur sempre qualcosa.

Forse non è esattamente ciò che i fan speravano, visto che la community si era più volte espressa in maniera negativa riguardo il poco supporto dato a RDO.

Ma non solo: avete letto che una nuova mod di Red Dead Redemption 2 rende il gioco molto più violento e realistico, specie le reazioni ai colpi e le animazioni di morte?