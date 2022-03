Red Dead Redemption 2, da ora le sparatorie sono ancora più belle

Red Dead Redemption 2 è un gioco che, nonostante gli anni, continua a essere sviscerato dai fan, oltre che dai modder di tutto il mondo.

Senza nulla togliere all’originale Red Dead Redemption, il sequel dell’open world è infatti un titolo così vasto da lasciare ancora oggi parecchio stupefatti.

Quindi, oltre a essere un gioco graficamente ancora all’altezza, RDR2 ha dalla sua una giocabilità ancora molto valida, nonostante ora una mod abbia migliorato una caratteristica del gioco.

Come riportato da DSO Gaming, AnymYo ha rilasciato una mod piuttosto interessante per Red Dead Redemption 2, chiamata Cineastic Euphoria Ragdoll Rework.

Secondo la descrizione, questa mod mira a rendere ancora migliori le reazioni da colpi di arma da fuoco, migliorando di convesso anche la fisica ragdoll.

Entrando più nel dettaglio, sono state aggiunte nuove reazioni ai colpi di pistola, per ogni tipo di arma (revolver, pistola, fucile, arco e così via).

Inoltre, i PNG ora si comporteranno in modo diverso a seconda di ogni tipo di arma e zona di impatto. Il modder ha anche implementato una serie di varietà casuali a certi comportamenti dei colpi.

Il modder ha anche sottolineato che tutti gli imput di Euphoria modificati sono stati completamente ricostruiti da zero, oltre al fatto che i PNG ora resisteranno più a lungo ai colpi senza cadere subito al suolo.

Se la Cineastic Euphoria Ragdoll Rework vi intriga e volete provarla con mano, potete scaricarla da questo indirizzo, gratuitamente.

