Red Dead Redemption 2 mostra la passione di Rockstar per i coltelli

Red Dead Redemption 2 è un gioco tanto amato, al punto che ancora oggi si continuano a scovare chicche e curiosità di ogni genere, inclusa una riguardante i coltelli.

Il western dai creatori di GTA (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) non è mai stato del tutto lasciato da parte dai giocatori.

Difatti, di recente un giocatore in Red Dead Redemption 2 è incappato in alcuni NPC davvero irritanti che però hanno avuto quel che si meritavano.

Senza contare che un altro fan ha notato un dettaglio particolarmente difficile da cogliere nel duello tra Arthur e l’agente Milton, uno dei principali cattivi del gioco.

Come riportato anche da Game Rant, un giocatore di Red Dead Redemption 2 ha condiviso un’immagine che rivela tutti i disegni dei coltelli utilizzati dai diversi membri della banda Van der Linde.

Rockstar si è impegnata molto nel tratteggiare ogni membro della banda, e questo si estende anche a piccoli dettagli che molti giocatori potrebbero non aver mai notato. Uno di questi è relativo a coltelli da caccia unici, diversi da quelli che il giocatore può acquistare in Red Dead Redemption 2.

Ora un utente di Reddit chiamato ult1matum ha fatto un elenco di tutti questi coltelli unici, racchiudendoli in un’unica immagine, che trovate poco sott

Il sequel di Red Dead Redemption è pieno di questi piccoli dettagli che la maggior parte dei giocatori probabilmente non noterà mai, inclusi questi coltelli, dato che la maggior parte degli NPC non li estrarrà mai se non in circostanze specifiche.

Tuttavia, i coltelli unici della banda riflettono alcuni attributi dei loro proprietari: abbiamo quelli usati sia per uccidere i nemici che per scuoiare gli animali, tanto che interessante notare quali membri della gang hanno coltelli più adatti a una determinata situazione.

