Red Dead Redemption 2, una sorprendente mod vi farà entrare nel business delle armi

Red Dead Redemption 2 è un gioco realmente sorprendente, specie per il modo in cui è in grado di immergerci in un Far West ricchissimo di cose da fare (e da vedere).

Tuttavia, le attività possono raddoppiare nel caso in cui si decida di stare dietro alle numerose mod rilasciate nel corso dei mesi, alle quali ora se ne aggiunge una davvero molto particolare (e interessante).

Il Far West di Rockstar.

Parliamo infatti di una mod creata da Bolmin (via PCGamesN) che ci permetterà di gestire una vera e propria attività di armaiolo. Più nello specifico saremo chiamati a mettere mano a rifornimenti, fronteggiare banditi lungo il percorso, aumentare la propria reputazione, decidere i prezzi e, più in generale, mantenere sempre ad alto livello la gestione di un “punto vendita”.

Sarà possibile scegliere tra tre armaioli differenti, quello di Saint Denis – il più costoso e prestigioso – oltre a quelli decisamente più economici a Valentine e Annesburg. Sarà in ogni caso possibile accaparrarsene solo uno alla volta, gestendo un budget ideale per mantenere l’attività sempre florida. Ma non solo: potremo anche assumere (e pagare) del personale per il lavoro sporco, tanto che queste piccole decisioni influenzano – e non poco – la nostra reputazione nel settore.

Bolmin spiega che la mod è in lavorazione dallo scorso agosto e che ci sono altri aggiornamenti in arrivo, come ad esempio un numero ancora più elevato di fornitori, missioni, location e opzioni per la gestione del personale. Se la cosa vi intriga e volete provarla con mano, date un’occhiata a questo indirizzo.

Red Dead Redemption 2 è in ogni caso disponibile su PC oltre che su console PS4 e Xbox One.