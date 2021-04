Red Dead Redemption 2, fan scopre un dialogo nascosto di Sadie Adler

I dettagli e i segreti nascosti in Red Dead Redemption 2 sembrano non finire mai, e a quasi tre anni dall’uscita i videogiocatori continuano a trovarne di nuovi nel corso delle loro avventure.

Il realismo dell’epopea western di Rockstar Games riguarda il mondo di gioco a tutto tondo e investe sia il comportamento degli NPC che quello della fauna, come testimonia la recente scoperta di un giocatore relativa al “funzionamento” dei pesci e all’ambiente in cui vivono.

Non mancano gli episodi più divertenti, causati da glitch e bug, come quello che vede Arthur Morgan agire come un (involontario) contorsionista nel tentativo di tirare le briglie in sella a un cavallo appena domato.

Stavolta, grazie a un post pubblicato su Reddit da DevonHayden 217006, è possibile notare un’altra notevole rifinitura sul comportamento di Sadie Adler, la virile fuorilegge della gang di Dutch Van Der Linde.

Come mostrato dall’utente, seguendo Sadie all’interno dell’emporio nel corso del terzo capitolo, Clemens Point, è possibile notare il modo in cui interagisce autonomamente con il proprietario.

La fidata compagna di avventure di Arthur, dopo essere entrata nel negozio, inizierà a fare un elenco delle provviste necessarie per il sostentamento dei compagni in attesa dopo il trasferimento dal precedente accampamento, Horseshoe Overlook.

Sadie non mancherà di mostrare il carattere che la contraddistingue, facendosi carico in modo pragmatico delle scorte alimentari (come patate, carote, cipolle, farina, sale, avena e uova) senza il necessario ausilio di Arthur.

Si tratta di un dettaglio che consente di apprezzare la già rinomata autonomia che riguarda il comportamento degli NPC (che siano legati alla storia o meno) e l’effettiva cura per il dettaglio garantita da Rockstar Games, che non smette mai di stupire.

Non si tratta della prima conversazione segreta rinvenuta dai fan: nella giornata di ieri un giocatore si è imbattuto in una curiosa scoperta che riguarda proprio un dialogo “nascosto” con un altro personaggio che verrà aiutato da Arthur nel corso della sua avventura.

Solo pochi giorni fa, qualcuno è riuscito a localizzare la posizione esatta della casa di Josiah Trelawny a Saint Denis, consentendo ai giocatori di rendergli omaggio.

Il gioco è inoltre pieno di easter egg, come da tradizione per quanto riguarda i franchise della software house americana, e di recente la community si è espressa su quale sia il più bello all’interno dello sterminato western open world.

Ma gli scovatori di sorprese non sono all’opera soltanto su Red Dead Redemption 2: c’è chi ha appena scoperto un particolare che ha entusiasmato la community di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.