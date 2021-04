Zelda: Breath of the Wild, fan scopre un dettaglio sulla casa di Link

Siamo soliti riportare bizzarrie e particolari celati fin troppo bene dagli sviluppatori in alcuni dei migliori giochi della generazione, ma sono pochi quelli scovati su The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Soltanto oggi abbiamo parlato di un curioso dialogo poco noto in Red Dead Redemption 2, per fare un esempio, e in tanti potrebbero esserselo perso.

Allo stesso modo, un altro big della generazione come The Last of Us Part II riserva ancora adesso tantissime sorprese agli appassionati.

È il caso quindi di porre rimedio a questa ingiustizia, considerando che l’open world di Zelda rientra in quel pantheon a pieno titolo.

Un fan molto attento, ajsayshello su Reddit, ha infatti appena scoperto una peculiarità della casa di Link in The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Come potete vedere nella clip in alto, infatti, salendo in cima alla casa con il protagonista del gioco è possibile scorgere all’orizzonte una sorpresa imprevista.

O, meglio, quattro sorprese: le Bestie Divine sono infatti visibili dal tetto della casa di Link, facendo un minimo di zoom per scoprire le loro posizioni.

Il fatto che si possano scorgere questi giganti di pietra rende bene l’idea di quanto grande e soprattutto interconnessa sia la Hyrule di Zelda: Breath of the Wild.

Come nota Game Rant, inoltre, rispecchia fedelmente la filosofia del “se puoi vederlo, puoi andarci” che è tipica di titoli come Dark Souls.

Insomma, sembra proprio che Nintendo abbia fatto i compiti a casa nella maniera più brillante possibile, rispettando alcuni principi di design di altissima caratura e al contempo mantenendo intatto il DNA della sua popolare saga.

Ma quando potremo rivederla all’opera, a proposito? Il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ancora senza un titolo e senza una data, dovrebbe tornare a mostrarsi davvero a stretto giro.

La buona notizia è che per allora potremo già stare giocando il rifacimento in alta definizione per Switch di un altro capitolo “oscuro”, Skyward Sword, in uscita questa estate.

La serie compie quest’anno 35 anni, però, ed è probabile che Nintendo voglia celebrarla più approfonditamente di così, com’è stato con Mario.