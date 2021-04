Red Dead Redemption 2, segreto svela come riprendersi da una sbornia

Un altro piccolo segreto scoperto dai fan su Red Dead Redemption 2, il capolavoro western di Rockstar Games, ci ha svelato come poter guarire istantaneamente da una sbornia.

L’intera avventura è ricca di segreti in attesa di essere scoperti dai fan, come per esempio la casa di Trelawny a Saint Denis: un’abitazione la cui posizione non viene dichiarata dal gioco, ma che può comunque essere ritrovata da giocatori particolarmente attenti.

Anche reali figure storiche sono state spesso frutto d’ispirazione per la realizzazione del titolo, anche se forse in qualche caso si è trattato più di una simpatica coincidenza che di una somiglianza realmente voluta.

In questo caso, una delle caratteristiche di Red Dead Redemption 2 è la possibilità di diventare ubriachi dopo aver bevuto alcool in quantità eccessiva: uno stato che naturalmente non solo limiterà i nostri movimenti, ma creerà anche problemi con la nostra salute.

Un fan ha scoperto un piccolo trucco per guarire da una sbornia su Red Dead Redemption 2.

Dopotutto, anche nella vita reale non è certamente consigliato ritrovarsi a bere così tanto, dato che potrebbero verificarsi conseguenze serie sul nostro corpo.

Ebbene, c’è chi consiglia di bere del caffè per provare a far passare più in fretta la sbornia, in quanto potrebbe avere dei benefici: un mito molto diffuso, che però sarebbe stato «confermato» come veritiero all’interno di Red Dead Redemption 2.

Come rivelato dall’utente Reddit Kasaurus96 nel forum dedicato al gioco, se sceglieremo infatti di bere del caffè mentre ancora ci troviamo in stato di ubriachezza, diventeremo istantaneamente sobri e pronti nuovamente per l’azione.

In risposta, anche l’utente the_shven sottolinea che anche mangiare gli snack permette di guarire subito da una sbornia.

Si tratta di un piccolo trucco che probabilmente molti giocatori non avranno neanche avuto l’opportunità di scoprire durante il loro primo playthrough dell’avventura di Arthur Morgan, dato che probabilmente dopo esserci ubriacati nel mondo videoludico non avremmo mai pensato di provare ad ingerire altro cibo per guarire.

Nei commenti un altro utente ha infatti evidenziato come non ne fosse ancora a conoscenza, nonostante si trovasse alla quarta run: è dunque l’ennesima dimostrazione di quanto questo gioco, probabilmente, ha ancora molti segreti nascosti in attesa di essere rivelati.

Uno di questi, in particolare, è stato eletto recentemente da buona parte della community come l’easter egg più bello e riguarda la presenza degli UFO.

Tutti coloro che invece hanno interpretato Arthur Morgan in maniera onorevole saranno contenti di sapere che all’interno di Red Dead Redemption 2 è nascosto un segreto in cui anche alcuni personaggi del gioco decidono di omaggiarlo.