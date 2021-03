Red Dead Redemption 2, fan crea un cavallo dal look unico (ma brutale)

Red Dead Redemption 2 ha ben 19 diverse razze di cavallo tra cui scegliere, ciascuna con le proprie caratteristiche fisiche e atletiche.

All’interno di ciascuna razza è poi possibile modificare il pelo in modo che il cavallo abbia l’aspetto che desideriamo, garantendo una componente di personalizzazione notevole.

Tuttavia, il colore scoperto per caso dall’utente Reddit Creative_Word1148 non l’avevamo mai visto e alle spalle c’è una storia molto inquietante.

Il giocatore aveva infatti perso il proprio cavallo in una maniera brutale, ovvero tra le fiamme di un incendio dal quale non era riuscito a salvarlo.

Prevedendo situazioni del genere, dopo che si era creato un legame tra il gamer e il proprio amico a quattro zampe, Rockstar Games ha però implementato un tonico con cui riportarlo in vita.

Qualcosa è andato storto nella storia di Creative_Word1148 poiché, come riporta Game Rant, questi si è ritrovato con un cavallo dal pelo decisamente inusuale davanti una volta eseguito il revive.

A causa evidentemente di un bug, il povero cavallo riportato in vita aveva addosso ancora tutte le bruciature conseguenti all’incendio in cui aveva perso la vita.

Nonostante questo aspetto macabro, va comunque precisato, il bug in questione non ha mutato alcuna delle caratteristiche del cavallo e, alla lunga, anche l’aspetto estetico è tornato alla normalità.

Per cui, nonostante questo manto inizialmente versione zombie, il giocatore ha potuto riabbracciare il suo compagno di avventure e riprendere il gioco in tutta tranquillità (o quasi).

La lezione di oggi è quindi che persino i titoli più vicini alla perfezione tecnica come Red Dead Redemption 2, in cui i giocatori stanno ancora scoprendo dettagli anni dopo il day one, possono avere delle piccole magagne.

Un altro bug che era stato rilevato di recente vedeva (per modo di dire…) Arthur Morgan diventare invece invisibile per qualche ragione.

Parliamo ad ogni modo di un titolo in cui, del resto, vengono tuttora comprese delle meccaniche così sfumate da essere sfuggite ai gamer finora, come quella che regola il comportamento della polizia.