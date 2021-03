Red Dead Redemption 2, John Marston ha sempre mentito?

Red Dead Redemtpion 2 è un gioco così grande e pieno di piccoli dettagli che, nonostante gli anni passati dall’uscita, i fan continuano a scoprire novità e segreti del titolo Rockstar.

A volte si tratta di piccole magagne tecniche, che danno vita a spassosi bug come quello in grado di rendere Arthur completamente invisibile.

Altre volte, invece, si tratta di bizzarre casualità, che possono dare vita a comportamenti mai visti da parte dei personaggi che popolano il mondo di gioco.

Ecco, la storia che vi raccontiamo oggi, riportata dai colleghi di Game Rant, si trova probabilmente a metà tra queste due casistiche, in quanto ci mostra un personaggio eseguire delle azioni per lui teoricamente impossibili.

Il personaggio in questione è il protagonista del primo capitolo, John Marston, che nella storia di Red Dead Redemtpion 2 incontriamo nel corso della seconda metà di gioco.

Come i fan sapranno, John Marston ha sempre raccontato di non essere in grado di nuotare, elemento questo che ha generato non poca ilarità sia nel mondo fittizio del gioco, sia in quello reale, diventano per i fan una sorta di running gag.

Eppure, nel video che vi riportiamo qui di seguito possiamo vedere come John Marston abbia sempre mentito su questa sua peculiare incapacità.

Ovviamente, questa scena non era prevista dal gioco, ed è stata ottenuta facendo fiondare Arthur, il protagonista di Red Dead Redemption 2, contro John Marston in una particolare scena del gioco, facendolo così finire in acqua.

Insomma, una piccola scoperta che ha contribuito a dare nuova linfa vitale ad un gioco che, nonostante l’età, continua a regalare sorprese per chi sa cercarle pazientemente.

Vi ricordiamo che attualmente Red Dead Redemption 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.