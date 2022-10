Red Dead Redemption 2 e la morte di Stadia, la situazione è risolta

A settembre è stato confermato che Google Stadia è arrivato ufficialmente alla fine del suo percorso, tra pochi alti e molti bassi, condannando anche l’utenza di Red Dead Redemption 2.

Il servizio non era partito bene sin da subito, sebbene con titoli come Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon) aveva dimostrato di potercela fare, nonostante tutto

A fronte dell’annuncio della “morte” di Stadia, ciò avrebbe creato non pochi problemi a un giocatore di Red Dead Online.

Come riportato da The Gamer, il giocatore di RDO che ha accumulato quasi 6000 ore di gioco su Stadia ipotizzando di perdere i progressi, potrebbe essersi salvato.

ItsColourTV aveva condiviso uno screenshot su Twitter dopo la notizia di Stadia, rivelando di aver giocato a Red Dead Online per 5.907 ore, implorando Rockstar di poter trasferire il proprio account.

Questa settimana l’utente in questione è tornato su Twitter con un aggiornamento e una buona notizia per tutti coloro che hanno giocato al gioco sulla piattaforma di Google.

Rockstar ha risposto a tutti i numerosi messaggi, confermando che il trasferimento dell’account per i possessori di Stadia è ora possibile.

ATTENTION ALL RDO PLAYERS ON STADIA – @RockstarGames has finally reached out to me with some good news!!! See their message below! pic.twitter.com/6RlUWZB3vA

— Colour (@ItsColourTV) October 19, 2022