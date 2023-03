Red Dead Redemption 2, è caos online con una pioggia di barche e cavalli in fiamme

Red Dead Redemption 2 ha un numero di fan davvero fuori scala, inclusi i giocatori che ancora bazzicano Red Dead Online, non senza qualche disappunto.

Il titolo open world di Rockstar ambientato nel Far West (lo potete fare vostro a prezzo basso su Amazon) ha infatti ormai diversi anni sul groppone, ma a quanto pare gli appassionati non hanno mai smesso di giocarci.

C’è chi ha deciso di tributarlo dando l’addio al vecchio salvataggio di Google Stadia, liberando a sua volta il cavallo a cui ha dato un nome in onore della figlia scomparsa.

Ora, mentre i fan di Red Dead Redemption 2 vorrebbero una serie TV all’altezza delle aspettative, sembra proprio che si stia scatenando il caos online, a causa degli hacker.

Lo scorso luglio, Rockstar ha annunciato che Red Dead Online non avrebbe più ricevuto aggiornamenti importanti di contenuti tematici, mettendo il chiodo finale sulla bara.

Tuttavia, il gioco è ancora piuttosto popolare, anche se coloro che giocano su PC riferiscono di frequenti scontri con modder e hacker, alcuni dei quali fanno addirittura piovere barche sulle persone e non solo.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, sono in molti a lamentarsi di eventi davvero strani: «Ho provato a salutare un giocatore e mi ha risposto facendo piovere barche su di me», ha rivelato un utente.

Sebbene sia divertente di per sé, molti nei commenti hanno condiviso storie simili di persone che hanno danneggiato il gioco rendendolo ingiocabile. Alcuni sostengono addirittura che i menu delle mod hanno una funzione che manda in crash il tutto, quindi la soluzione migliore al momento è semplicemente sperare di entrare in un server senza hacker.

Un atro giocatore si è imbattuto in un modder che ha dato fuoco agli zoccoli del suo cavallo, dicendo che «sembrava piuttosto figo» farlo.

Che sia questo o inondare la mappa di barche gigantesche, tutto ciò è un’altra prova di quanti giocatori su PC si imbattano in hacker senza controllo. Staremo a vedere se Rockstar deciderà di mettere una pezza al tutto, oppure no.

Restando in tema, una mod decisamente interessante rilasciata per il gioco alcune settimane fa ha rivisto quasi completamente il sistema di leggi presente nel titolo Rockstar.

Ma non solo: altri appassionati di Red Dead Redemption 2 hanno invece scoperto da poco un contenuto tagliato davvero molto importante.