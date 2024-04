Red Dead Redemption incontra Valheim in un nuovo gioco western

Se uno pensa ai giochi western pensa ovviamente a Red Dead Redemption, visto che il titolo di Rockstar Games la fa giustamente da padrone.

Il classico (che trovate su Amazon a prezzo basso) è infatti un gioco amato da migliaia di giocatori.

Tuttavia, il Far West è una grande ambientazione a cui attingere e che si presta bene anche ad altri generi, ragion per cui c'è un titolo in uscita che "saccheggia" un po' da RDR e un po' da un altro titolo molto noto, ma appartenente al genere dei survival (via GamingBible).

Stiamo parlando di Forty-Niner, titolo di prossima uscita che mira a mescolare le ambientazioni di Red Dead Redemption con le meccaniche di Valheim.

Parliamo infatti di un gioco d'azione e sopravvivenza che si svolge in un mondo in continua evoluzione generato proceduralmente.

Potendo esplorare diversi biomi, dovrete cacciare animali, trovare risorse e combattere i nemici mentre costruite una base e un posto da chiamare "casa".

Passerete da un'umile tenda alla costruzione di taverne e botteghe da fabbro. Oltre a trovare i materiali, potrete acquistare ciò che vi serve dai commercianti per mantenere così "vivo" l'ambiente circostante.

Infine, anche i PNG giocheranno un ruolo importante nel funzionamento della città, poiché hanno i loro orari e dovrete tenerne conto.

Grazie a un sistema di abilità e a numerose missioni per i percorsi dei cowboy e dei nativi americani, Forty-Niner sembra quindi essere piuttosto interessante per chi ama il western.

Tuttavia, al momento in cui scriviamo non c'è ancora una data di uscita per Forty-Niner, ma vi consigliamo di tenere d'occhio la pagina di Steam qui.

