Red Dead Redemption 2 è più bello da vedere, grazie ai fan

Red Dead Redemption 2 è un gioco visivamente straordinario, ma a quanto pare i fan hanno deciso di renderlo ancora più bello da vedere.

Il western (che trovate su Amazon a prezzo basso) è infatti ancora amato da una legione di giocatori.

L'avventura di Arthur Morgan è un gioco preso di mira da sempre dai modder, come quelli che hanno deciso di dare vita a un vero e proprio finale alternativo giocabile.

Come riportato anche da Wccftech, è ora disponibile per il download gratuito un nuovo pacchetto di texture HD per Red Dead Redemption 2, che ne revisiona un numero realmente sostanzioso.

Il "Upscaled All-In-One Megapack", che può essere scaricato da Nexus Mods qui, include diversi pacchetti di texture rilasciati in passato da "garbageman42069".

Questi revisionano, tra le altre cose, stelle e luna, animali, barche, bottiglie, sedie, cibo, oggetti di scena dei negozi, lanterne, abiti selezionati e altro ancora. Insomma, un bel po' di cose, a conti fatti.

Il pacchetto in questione è quindi un modo davvero molto semplice per migliorare la grafica del gioco, soprattutto se giocato ad alte risoluzioni.

Nonostante sia stato rilasciato anni fa, Red Dead Redemption 2 continua quindi a essere uno dei giochi open-world più popolari mai realizzati, grazie anche all'incredibile supporto dei fan, i quali non sembrano volergli staccare gli occhi - e le mani - di dosso, com'è giusto che sia.

Ricordiamo infatti che una certa quantità di contenuti tagliati dalla versione finale del gioco è stata ripristinata di recente proprio da un modder.

Lasciando da parte le mod, invece, uno YouTuber ha scoperto un'anomalia di Red Dead Redemption 2 che può portare i giocatori in Messico.

Infine, Un dataminer di Red Dead Redemption 2 ha scavato nei file audio del gioco Rockstar e ha scoperto un blooper che svela un dietro le quinte del titolo.