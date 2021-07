Red Dead Online giocabile gratis su PS4 (ma per poco)

Red Dead Redemption 2 non ha certo bisogno di presentazioni così come non ha bisogno di presentazioni Red Dead Online.

Quest’ultimo rappresenta infatti in comparto multiplayer dell’avventura western di Rockstar Games, divenuto un vero e proprio gioco nel gioco.

Da quando è stato proposto come un vero e proprio titolo standalone, il successo di Red Dead Online è cresciuto a dismisura.

Considerando anche che il titolo madre ha da poco ricevuto un upgrade targato NVIDIA che lo rende graficamente mozzafiato, non sorprende che migliaia di giocatori vivano di gusto nel Far West dai creatori di GTA.

Rockstar Games ha deciso di coinvolgere ancora più giocatori nel mondo di Red Dead Online, offrendo ai possessori di PS4 la possibilità di vivere il selvaggio West senza un abbonamento a PlayStation Plus.

L’offerta ha preso il via a partire dalla giornata di oggi, 14 luglio, e durerà fino al 26 luglio prossimo (via PSU).

Giocare a Red Dead Online sarà quindi possibile senza dover necessariamente diventare un membro di PS Plus.

Ovviamente, una volta terminato il periodo gratuito sarà necessario sottoscrivere un abbonamento se di desidererà continuare a giocare ai cowboy.

Si tratta di un’ottima opportunità per entrare nel mondo di Red Dead Online, visto e considerato che il gioco ha da poco ricevuto il nuovo importante aggiornamento Blood Money.

La descrizione ufficiale del gioco su PlayStation Store recita:

Dai forma al tuo percorso combattendo uomini di legge, bande di fuorilegge e feroci animali selvatici per farti una vita nella frontiera americana. Costruisci un accampamento, viaggia in solitaria o forma una Posse ed esplora dalle innevate montagne del nord alle paludi del sud, dagli avamposti remoti alle fattorie e città frenetiche. Unisciti a milioni di giocatori nel West americano e vivi un mondo sempre pieno di nuove funzionalità, meccaniche di gioco e altre migliorie che ti terranno impegnato per anni.

