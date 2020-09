Recensioni di Marvel’s Avengers: i primi voti sono discreti

Nel corso della giornata di oggi, il nostro Domenico Musicò ha firmato la video recensione di SpazioGames dedicata a Marvel’s Avengers, l’ambizioso titolo di Crystal Dynamics e Square Enix che vi fa vestire i panni dei leggendari Vendicatori del mondo Marvel. Nel suo articolo, Domenico ha spiegato che la campagna è sicuramente migliorabile, sottolineando come una valutazione finale e definitiva sia possibile però solamente nel lungo corso, essendo il gioco concepito come un game as a service. Allo stato attuale, gli abbiamo assegnato un punteggio di 7,4/10, come potete vedere nell’articolo completo.

Anche altri colleghi internazionali hanno cominciato a esprimersi sul gioco, come vi abbiamo anticipato nelle scorse ore: secondo l’aggregatore Metacritic, Marvel’s Avengers ha attualmente una media pari a 76/100 su PS4, con i voti che vanno dalla sufficienza a un buono abbonante.

Queste alcune delle valutazioni registrate fino ad ora in giro per il mondo:

Worth Playing (PS4) – 8,5

Shacknews (PS4) – 8

Gamers Heroes (PS4) – 8

GameStar (PC) – 7,5

SpazioGames.it (PS4) – 7,4

Trusted Reviews (PS4) – 7

JeuxVideo (PS4, PC, Xbox One) – 6,5

Screen Rant (Xbox One) – 6

Seguiremo ovviamente da vicino l’evoluzione di Marvel’s Avengers e della sua proposta ludica, che come abbiamo visto vuole partire dall’aggiunta di Kate Bishop, per andare a offrire ai giocatori novità via via che passeranno le settimane.