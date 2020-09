Marvel’s Avengers: arriva Kate Bishop (ed è letale)

In occasione del terzo War Table, è stato alzato il sipario su un nuovo personaggio in arrivo in Marvel’s Avengers, il service game dedicato ai Vendicatori in arrivo su console e PC.

Nel gioco farà il suo ingresso in scena anche Kate Bishop tra i personaggi giocabili (da aggiungere dopo il lancio). Poco sotto, il trailer ufficiale di annuncio:

L’eroina armata di arco e frecce verrà introdotta nella sua missione specifica, chiamata “AIM allo scoperto”, che prenderà il via verso la fine del mese di ottobre (con tanto di villain inedito e mistero da scoprire).

Esattamente come l’originale Hawkeye, Kate è dotata di capacità coordinative e di una mira fuori dal comune, tutte caratteristiche in grado di renderla un’eroina realmente pericolosa, grazie anche e soprattutto al suo arco balistico dotato di una faretra più ampia del normale e di una serie di frecce speciali.

Creato da Allan Hinberg e Jim Cheung, il personaggio è apparso per la prima volta nell’albo a fumetti Young Avengers numero 1 (uscito ad aprile 2005). Nel corso delle varie saghe Marvel Comics, Kate decide col tempo di prendere l’identità segreta di Occhio di Falco al posto del suo mentore Clint Barton.

Avete già letto anche che il gioco vi consentirà di acquistare alcuni extra con soldi reali (ma che le microtransazioni non saranno obbligatorie)? E il sorprendente video che mostra gli eroi del videogioco sviluppato da Crystal Dynamics coi volti degli attori del MCU (grazie alla tecnica chiamata deepfake)?

Marvel’s Avengers, di cui vi abbiamo parlato nel nostro provato, arriverà ufficialmente il 4 settembre prossimo su PC, PS4, Xbox One e Stadia. Prossimamente, inoltre, il gioco è atteso anche su PS5 e Xbox Series X.