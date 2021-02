Rainbow Six Quarantine ha (davvero) cambiato nome: ecco quale sarà

Pochi giorni fa vi abbiamo reso noto che Ubisoft era in procinto di stravolgere il nome del suo Rainbow Six Quarantine, titolo PvE ispirato a Siege in sviluppo ormai da molti mesi.

Sembrava infatti certo che il Quarantine del titolo avrebbe dovuto essere modificato a seguito del dilagarsi della pandemia da coronavirus, purtroppo non prevedibile ai tempi dell’annuncio del gioco (all’E3 del 2019).

Ora, infatti, è arrivata la conferma “ufficiosa”: Tom Clancy’s Rainbow Six Parasite sarebbe infatti il nuovo titolo del gioco prodotto da Ubisoft.

https://twitter.com/PlaystationSize/status/1361420248524541954

M non solo: in aggiunta al nuovo titolo, è spuntata anche un’immagine della funzione di riproduzione remota utilizzando la “vecchia” console portatile PlayStation Vita, nonostante non è chiaro l’utilizzo e lo scopo dei pulsanti mostrati nello screen (visionabile poco sotto).

Ecco la descrizione ufficiale del gioco prima del suo cambio di titolo: «Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine è un gioco sparatutto in prima persona basato su squadre a 3 giocatori sviluppato da un team completamente nuovo di Ubisoft Montreal.»

E ancora: «Gli operatori di Rainbow Six affronteranno una misteriosa minaccia che infetta gli ospiti umani e l’ambiente circostante. Preparati a lanciarti in missioni tese, caotiche e totalmente imprevedibili mentre tu e la tua squadra rischiate tutto ogni volta che entrate in quarantena.»

Non ci resta ora che attendere una comunicazione ufficiale da parte di Ubisoft, in grado di confermare (ulteriormente) il cambio di nome.

Ricordiamo che il lancio del gioco non dispone al momento di una data di uscita precisa (si parlò di una finestra tra aprile 2021 e marzo 2022), in maniera pressoché identica a Far Cry 6. Staremo a vedere se il nuovo annuncio servirà anche a darci nuovi indizi sulla release.