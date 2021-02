Rainbow Six Quarantine potrebbe cambiare nome dopo il COVID-19

Ubisoft ha rivelato che Rainbow Six Quarantine, titolo PvE ispirato a Siege lungamente in sviluppo, potrebbe cambiare nome in tempo per l’uscita.

Il Quarantine del titolo è parso a tanti indelicato dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19 che non era minimamente prevedibile al momento dell’annuncio all’E3 2019.

Adesso, il termine viene ovviamente associato alla quarantena obbligatoria dopo spostamenti di nazione in nazione o talvolta da una regione all’altra, e in generale riapre una ferita che ancora fatica a rimarginarsi nel tessuto sociale e sanitario.

A tal proposito, è stato chiesto al CEO e co-founder di Ubisoft Yves Guillemot se la compagnia avesse intenzione di prendere dei provvedimenti per quando Rainbow Six Quarantine tornerà a farsi vedere o arriverà sugli scaffali.

«È qualcosa che stiamo valutando», ha ammesso Guillemot di fronte ad una domanda raccolta alla presentazione dei conti della compagnia per l’ultimo trimestre.

«Vedremo cosa verrà in futuro su quel prodotto», è stata però la chiusura, segno che potrebbe volerci ancora del tempo prima che questo processo giunga ad una conclusione.

La buona notizia è che, dopo il rinvio a data da destinarsi che lo coinvolse insieme a Watch Dogs Legion e Immortals Fenyx Rising (all’epoca Gods & Monsters), l’ultimo dei giochi Ubisoft di quell’E3 a dover ancora uscire lo farà effettivamente a breve.

Il publisher prevede un lancio prima del 30 settembre 2021, stessa sorte del recentemente rinviato Far Cry 6.

Al momento dello slittamento si parlò di una finestra tra aprile 2021 e marzo 2022 ma, a quanto pare, non ci sarà bisogno di aspettare un altro anno.