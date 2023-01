Rainbow Six Extraction Limited Edition a meno di 10 euro! Imperdibile!

Appassionati di sparatutto tattici in prima persona, oggi vi segnaliamo un’offerta che potrebbe interessarvi! Infatti, la Limited Edition di Rainbow Six Extraction è acquistabile a un prezzo davvero imperdibile sul popolare store online Amazon, permettendovi di risparmiare notevolmente rispetto al consueto costo di listino.

Ultimo capitolo della celeberrima serie, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, rispetto ai capitoli precedenti, vedrà i giocatori fronteggiare una minaccia ben più pericolosa dei consueti terroristi. Infatti, inizialmente conosciuto come Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine, il titolo è ambientato tre anni dopo la caduta di un misterioso meteorite in una comunità del New Messico, quando un parassita conosciuto come Chimera si è evoluto ed è riuscito a insediarsi all’interno di quattro aree degli Stati Uniti.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction offrirà un gameplay focalizzato sul PvE, con un massimo di tre giocatori che vestiranno i panni di uno dei 18 operatori disponibili per contenere la minaccia del parassita alieno. Saranno presenti dodici mappe, ognuna suddivisa in zone distinte, mente gli obiettivi di ogni missione saranno vari.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «Rainbow Six Extraction riesce bene nella sua missione di portare l’approccio estremamente strategico di Siege in uno sparatutto PvE prevalentemente cooperativo. Le opzioni tattiche divise tra equipaggiamento, scelta dell’operatore e conoscenza dell’ambiente funzionano bene e daranno soddisfazioni agli amanti di questa tipologia di gioco».

Solitamente, la Limited Edition di Rainbow Six Extraction viene proposta a 49,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 9,99€. Si tratta indubbiamente di un’ottima occasione per recuperare un ottimo titolo a prezzo ridotto.

