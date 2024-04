Oppenheimer sbarca su Sky Cinema: come guardarlo

Oppenheimer, trionfatore con ben 7 premi agli Oscar 2024, inclusi Miglior Film, Miglior Attore Protagonista e Miglior Fotografia, è un vero colossal cinematografico che merita di essere visto almeno una volta nella vita, come potete leggere nella recensione del nostro sito gemello cpop.it. Se desiderate recuperarlo o semplicemente rivivere l'emozione della visione, sarete felici di sapere che sarà disponibile in streaming su Sky Cinema e NOW TV a partire da lunedì 29 aprile! Ma come fare a vederlo?

Oppenheimer, come vederlo su Sky Cinema?

Gli abbonati a Sky Cinema potranno godersi il film direttamente con il proprio abbonamento. Oppenheimer sarà trasmesso su Sky Cinema Uno per la prima volta il 29 aprile alle ore 21:15 (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Collection). Inoltre, sarà anche disponibile on demand nell'ampio catalogo di film di Sky Cinema e Now.

Per coloro che non sono ancora abbonati, c'è invece un'interessante promozione che include Sky Cinema, Netflix e Paramount+ a soli 29,00€ al mese, offrendo un notevole risparmio rispetto all'acquisto delle tre piattaforme separatamente, che verrebbe ben 44€.

Si tratta di un'opportunità molto interessante, in realtà, non solo per vedere Oppenheimer, ma anche per accedere a tre ricchi cataloghi di servizi in streaming, con migliaia di film e serie tv da scoprire. Se siete amanti del piccolo e del grande schermo, insomma, può essere l'occasione per abbracciare in toto la vostra passione.

