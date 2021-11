Questa Tesla Model S ha un PC da gaming migliore del vostro

Siamo abituati a vedere PC da gaming creati e montati ovunque, ma non ci potevamo aspettare di vederne uno su una Tesla Model S.

Anche se sembra qualcosa che potremmo vedere giusto all’interno di un mondo come quello di Cyberpunk 2077, questo PC da gaming esiste veramente.

Certo non è bello come quello a tema Age of Empires IV di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, che ha dalla sua un certo fascino.

Chissà se questa Tesla con PC incluso può interessare ad uno come Henry Cavill, così può evitare di montarselo come ha già fatto.

Lo scorso giugno l’azienda di Elon Musk aveva anticipato l’arrivo di una Tesla in grado di far girare giochi “al livello di una PlayStation 5“, ma non pensavamo che la cosa potesse succedere veramente.

Le specifiche le riporta PCGamesN, ed effettivamente la Tesla Model S in questione ha un hardware da gaming di tutto rispetto.

La supercar monta un AMD Ryzen custom Zen 1+ e una scheda grafica Navi 23. Il processore è un quad-core 45W APU con una cache L2 da 500kb e 4M di cache L3.

Per quanto riguarda la scheda grafica, si tratta chiaramente di una creazione proprietaria basata sulla Navi 23 di AMD. Le performance sono paragonabili a quelle di una console di generazione attuale, secondo le dichiarazioni di Tesla.

E non c’è solo il mero hardware, perché la Model S in questione ha un monitor da 17 pollici, un sistema audio da 960 watt ed un modulo Wi-Fi prodotto da LG.

Forse il costo di 130mila dollari non è l’alternativa più economica alle mancanze di chip che rendono le RTX e le console next-gen introvabili, ma potrebbe essere un rimedio estremo.

Certo l’alternativa più costosa è quella adottata da Sony, che sta spendendo le sue PlayStation 5 tramite aereo.

Aereo o Tesla, la crisi delle scorte non sembra poter finire molto presto, perché potrebbe andare avanti per tutto il 2022.

Certo che Elon Musk ha perso una bella occasione, perché c’era un altro modello di Tesla all’interno del quale sarebbe stato perfetto un PC da gaming.