Questa mod di Final Fantasy VII Remake è così folle da fare il giro

La versione PC di Final Fantasy VII Remake è stato un regalo particolarmente gradito, nonostante alcune controversie che hanno fatto discutere nel corso delle settimane.

La nuova versione del remake del celebre titolo di Square Enix era sulla carta un’ottimo porting, che purtroppo non si è rivelato tale, tanto da far preoccupare tanto gli addetti ai lavori quanto i fan.

L’analisi tecnica di Digital Foundry, tanto per citare la più celebre, non è stato per niente lusinghiera nei confronti dell’edizione PC del gioco.

Nonostante questo, la community sta già lavorando per migliorare sensibilmente Final Fantasy VII Remake, grazie anche all’utilizzo delle classiche mod. Ora, però, qualcuno ne ha creata una così folle da risultare a tratti esilarante.

Dal suo rilascio, gli sviluppatori hanno creato mod esilaranti (oltre ad altre davvero orripilanti), tra cui una che reimmagina il temibile Sephiroth come Ronald McDonald.

Avete capito bene: la mod, chiamata “Sephironald” è stata pubblicata da Crandifff il 29 dicembre e si può scaricare dalla sua pagina Nexus Mods (via Polygon).

Questa trasforma il cattivo nel personaggio simbolo della nota catena di Fast Food, grazie anche al caratteristico trucco da clown.

i should never have been allowed mods for final fantasy 7 remake pic.twitter.com/ue53cK7dON — hannah✨ (@louiseyhannah) January 3, 2022

