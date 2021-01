PlayStation Plus Collection, fino a quando sarà disponibile su PS5?

In tanti ci avete chiesto, nel corso delle nostre live su Twitch ma anche sulle pagine del sito, fino a quando PlayStation Plus Collection rimarrà disponibile su PS5.

La Collezione è un bonus riservato agli abbonati a PlayStation Plus che acquistano PS5, ed è stato annunciato a ridosso del lancio della console next-gen per incentivare i giocatori a diventare early adopter.

La terminologia adottata da Sony ha fatto pensare che l’iniziativa fosse destinata ad avere una durata limitata o comunque fosse riservata soltanto ai primi mesi di vita della console.

Tuttavia, complice probabilmente anche la scarsa reperibilità di PlayStation 5 ma anche la volontà di costruire una libreria on demand simile (ma non assimilabile per dimensioni) a Xbox Game Pass, PlayStation Plus Collection non ha in questo momento una data di scadenza dopo la quale non sarà più accessibile.

Per questa ragione, almeno per il futuro prevedibile, potete dormire sonni tranquilli: la casa giapponese non ha intenzione di rinunciare al benefit per gli abbonati a PlayStation Plus in tempi brevi, per cui è molto probabile che potrete goderne quando troverete una PS5 in circolazione.

Questa la descrizione ufficiale del servizio, in cui non viene fornita alcuna coordinata circa se e quando la Collection potrà essere rimossa:

La PlayStation Plus Collection va considerata come un bonus in aggiunta a quelli esistenti su PS4. Agli abbonati PlayStation Plus non è richiesto un ulteriore abbonamento. Una volta riscattato uno dei giochi della Collezione PlayStation Plus, resta a tua disposizione finché l’abbonamento a PlayStation Plus rimane attivo. I giochi PS4 riscattati dalla PlayStation Plus Collection e giocati su una console PS5 vanteranno anche benefici aggiuntivi, come tempi di caricamento ridotti e framerate più stabili (e migliorati) grazie alla funzionalità Potenziamento dei giochi di PS5.

Rispetto al reveal originale, Sony ha già aggiunto tre giochi proprio nei giorni dell’uscita di PS5, ma per ora Sony sta ancora valutando l’opportunità di ampliare o meno la lista dei giochi disponibili su PlayStation Plus Collection.

Come riferito dal boss di PlayStation Jim Ryan, la casa giapponese studierà l’utilizzo che gli utenti e gli abbonati a PS Plus faranno dei titoli coinvolti nell’iniziativa, e si regoleranno in base a questi dati per decidere come muoversi più avanti.

I giochi su PlayStation Plus Collection

L’elenco dei titoli ora su PlayStation Plus Collection comprende ad oggi:

Da PlayStation Studios

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous: Second Son

Ratchet & Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: Fine di un Ladro

Da publisher e sviluppatori di terze parti

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 Biohazard

Gli abbonati a PlayStation Plus ovviamente possono continuare a ricevere sia la Collection che la rotazione dei titoli gratuiti ogni mesi, con quelli in arrivo a febbraio che hanno soddisfatto particolarmente i possessori sia di PS4 che di PS5.