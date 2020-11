Quanto tempo c’è voluto per creare PlayStation 5? A questa interessante domanda ha risposto, in maniera altrettanto interessante, il boss di PlayStation Jim Ryan nel corso di un’intervista concessa a GQ.

Ryan ha spiegato che l’inizio di questo percorso è stato «circa cinque anni fa», praticamente nel 2015, due anni dopo il lancio di PS4 e uno prima di quello di PS4 Pro.

«Queste cose sono in gestazione a lungo. La cosa più grande è la tecnologia del chip e cercare di trovare il momento giusto per bloccarla. C’è sempre una tensione tra riuscire ad ottenere l’ultimissima ondata di tecnologia del chip e darti abbastanza tempo di produrlo, trasformarlo in silicio e infine in una console per videogiochi».

Tuttavia, il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment ha chiarito che «non è una di quelle cose dove c’è un grande meeting con 50 persone in una sala riunioni».

«È più una serie di discussioni iterative senza fine», ha aggiunto, in cui ci si chiede cose come «è il momento per il cloud o questa sarà una console?».

Come ha spiegato in altro suo intervento nella fase promozionale di PlayStation 5, Ryan ha infatti commentato che pare sempre che l’ultimo ciclo di console sia quello conclusivo, ma che la realtà è che questa console sarà in circolazione per molti anni e dopo di quelli… chissà.

Di certo, un lancio non è la fine di una console e a dimostrarlo è anche una serie di funzionalità che arriverà su PS5 in un secondo momento.