Fan di PS5, Sony non vi ama quando fate console war

Man mano che ci siamo avvicinati alla next-gen, sono stati mesi molto duri sotto il profilo della gestione della community per chiunque operi in rete, SpazioGames incluso, grazie ai fan di questa o di quella console che amano accendere gli animi, e quelli di PS5 ovviamente non hanno costituito un’eccezione.

In un’intervista concessa all’agenzia stampa russa TASS, il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha messo nero su bianco che PlayStation non ama la console war, e che quindi sarebbe anche l’ora di finirla di scannarsi virtualmente sulle pagine dei social o dei siti specializzati.

Console war «non è un termine che uso o che mi piace in realtà», ha spiegato Ryan al proprio intervistatore, quando questi ha tirato in ballo la concorrenza con Microsoft.

«Per me, è grandioso che ci sia competizione. Penso ci faccia lavorare più duramente. Ci evita di diventare compiacenti. È grandioso che il consumatore abbia scelta. Penso che sia magnifico. Siamo felici e siamo fieri di quello che abbiamo».

Nella stessa intervista, il dirigente britannico si è espresso in termini molto positivi a proposito della strategia di acquisizioni di Microsoft, pur sottolineando come Sony abbia scelto una strada diversa.

L’anno molto complicato che volge al termine, segnato dalla piaga globale del COVID-19 che ha avuto un impatto sulla disponibilità di scorte e sulla reperibilità di PS5, non ha avuto insomma conseguenze sulla lucidità di chi doveva portare la nave in porto – e lo ha fatto.

Le scorte di PS5 saranno comunque ancora limitate per un lungo periodo e sarà bene che gli appassionati si armino di pazienza, evitando possibilmente di accendere l’ennesima console war.