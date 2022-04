GTA 6 potrebbe essere stato “svelato” in San Andreas Definitive Edition

GTA 6 è sicuramente uno dei videogiochi più attesi nei prossimi mesi: Rockstar Games ha infatti confermato che il sesto capitolo principale del popolarissimo franchise è ufficialmente in sviluppo, svelando però poche altre informazioni.

Proprio per questo motivo, i fan stanno cercando di scoprire in tutti i modi possibili segreti e anticipazioni nascoste dagli sviluppatori: stando alle ultime indiscrezioni, potrebbero aver trovato un indizio molto importante in San Andreas Definitive Edition, incluso all’interno di GTA Trilogy (che potete acquistare in forte sconto su Amazon).

E se un noto analista si è detto convinto che GTA 6 sarà in grado di portarci in tutto il mondo, una delle sue location potrebbe essere stata svelata proprio grazie all’ultimo remake.

Un’immagine inedita presente all’interno di San Andreas Definitive Edition aveva infatti sorpreso i fan, facendo loro domandare da dove provenisse tale scatto e che cosa rappresentasse: di seguito vi riproporremo la foto in questione.

Oggi potrebbe finalmente essere arrivata una risposta: il noto insider Matheusvictorbr- ha infatti annunciato che quell’immagine proverrebbe direttamente da GTA 6, come svelato da alcune sue fonti (via DualShockers).

Dovrebbe infatti trattarsi di una delle location del nuovo capitolo di Rockstar Games, probabilmente ispirata da Hollywood: la foto rappresenterebbe dunque una piccola anticipazione della prossima avventura.

Após alguns meses. Fui confirmado que essa imagem é do Próximo Título da série Grand Theft Auto. A localização em Jogo, Possivelmente é inspirada Próximo ao subúrbio americano, Nas mediações de Hollywood – Florida. Perfeição! ❤️ pic.twitter.com/IkkXzvrYsH — Matheusvictorbr- (@Matheusbr9895_) April 6, 2022

Ovviamente occorre sottolineare che al momento si tratta di una semplice indiscrezione non confermata dagli stessi sviluppatori: nulla esclude inoltre che i piani del team possano cambiare durante la fase di produzione e che l’immagine non trovi eventualmente riscontro nella versione completa.

Per questo motivo vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni: naturalmente vi terremo sempre aggiornati sulle nostre pagine qualora emergessero ulteriori novità sullo sviluppo di GTA 6.

Il lancio sicuramente non eccezionale della trilogia aveva fatto preoccupare i fan per lo stato dei lavori sul sesto capitolo: a tal proposito è intervenuta Take-Two, che ha sottolineato come d’ora in poi il team si concentrerà solo sulla qualità effettiva.

Al momento non sappiamo molto sull’effettivo stato dei lavori, ma un famoso streamer ha confessato di averci già giocato e che sarebbe davvero impressionante.