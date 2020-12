Cyberpunk 2077 batte FIFA 21 in Italia (e non c’è patch che tenga)

Cyberpunk 2077 è ormai disponibile da diversi giorni su console old-gen (vale a dire PS4 e Xbox One), oltre alle versioni per PC e Google Stadia.

Nonostante il titolo CD Projekt RED sia finito nell’occhio del ciclone per le ormai ben note polemiche legate ai bug e i rimborsi (previa rimozione dagli store PlayStation e Xbox), sembra i vari problemi non siano riuscito a frenare l’incredibile successo di vendite nel nostro paese.

Nella settimana che va dal 7 al 13 dicembre 2020, Cyberpunk 2077 ha infatti guadagnato la cima della classifica italiana, scalzando un re indiscusso ormai da diverse settimane: stiamo parlando di FIFA 21, il simulatore calcistico di EA Sports che deve accontentarsi del secondo posto.

In terza posizione, troviamo invece il sempreverde Animal Crossing: New Horizons, disponibile su console Nintendo Switch. Relativamente alla classifica PC, la seconda posizione è invece tutta per Red Dead Redemption 2, seguito dal gestionale Football Manager 2021.

Pic via Ideea.

Staremo a vedere se, anche a seguito del polverone alzatosi queste settimane, il gioco CD Projekt riuscirà a mantenere salda la testa della classifica. Sicuramente, il periodo Natalizio “caldo” è stato comunque parecchio redditizio per Cyberpunk 2077 (complice anche il gran numero di preordini).

Cyberpunk 2077 riceverà prossimamente anche un aggiornamento specifico per le versioni PS5 e Xbox Series X, atteso nel corso del 2021 (gratuito per tutti i giocatori che già possiedono il gioco su PS4 e One).

Su SpazioGames non perdete anche il video confronto Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X, oltre a un’analisi della versione console e quella dedicata esclusivamente alla versione PlayStation 4.

Cyberpunk 2077 è acquistabile da alcuni giorni su console PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.