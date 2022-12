Quanto durerà il pilota di The Last of Us? Abbiamo una risposta

La serie HBO su The Last of Us destinata al piccolo schermo promette grandi cose, tanto che ora è emersa la presunta durata dell’episodio pilota.

Lo show è ispirato alla storia del primo capitolo (che trovate nel remake PS5 su Amazon), proponendosi come una fedele riproposizione live action della trama originale.

Dopo che nel corso del TLOUnaCCXP HBO ha pubblicato un nuovo trailer per l’adattamento della saga di videogiochi, l’hype è davvero alle stelle.

Ora, come riportato anche su Reddit, sembra proprio che la durata del pilot di The Last of Us metterà d’accordo tutti, sia i fan che i nuovi arrivati.

Stando ad alcune indiscrezioni circolanti in rete, l’episodio pilota della serie di HBO dedicata al capolavoro Naughty Dog avrà una durata di 90 minuti.

Le voci secondo cui i primi due episodi saranno combinati in un unico episodio sono state quindi confermate come vere, sebbene la produzione non si sia ancora esposta al riguardo.

Ma non solo: sempre che il pilota sarà proiettato anche nei cinema ungheresi, non per una visione destinata al pubblico il prossimo 11 gennaio, per un evento messo in piedi da HBO e IGN Ungheria. Anche in questo caso, attendiamo eventuale conferma ufficiale.

Ricordiamo che alcune settimane fa è stato reso noto che il regista del pilot HBO di The Last of Us ha lasciato la produzione per divergenze creative.

Kantemir Balagov avrebbe diretto i primi episodi con Pedro Pascal (Joel), Nico Parker (Sarah) e Gabriel Luna (Tommy), ma a quanto pare le cose andranno diversamente.

Restando in tema, la critica di Vulture Roxana Hadadi ha twittato alcune brevi considerazioni sulla serie TV di PlayStation Productions e HBO.

Se siete curiosi di scoprirne di più su una delle serie più attese del momento sappiate che abbiamo realizzato per voi un recap completo e in continuo aggiornamento con tutto ciò che sappiamo sullo show.