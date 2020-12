Quanto costano davvero PS5, Xbox Series X e le nuove GPU, adesso?

Non scopriamo certo oggi del (fastidioso) caso dei bagarini che hanno preso d’assalto PlayStation 5 e Xbox Series X, approfittando della domanda altissima e dell’offerta che non riesce a tenerne il passo. Il risultato è che le console sono così diventate ancora più difficili da trovare, perché molti ne comprano quante più possibili per rivenderle a prezzi maggiorati. Si tratta di un mercato così insensatamente redditizio che perfino dei giocatori si sono improvvisati bagarini, cercando di comprare console in eccesso rispetto alle loro necessità nel tentativo di rivenderle.

Se, insomma, i prezzi di listino imposti dai produttori ammontano a una cifra, quelli di mercato veri e propri che è possibile trovare ora sono completamente diversi. E il discorso vale anche per le GPU di NVIDIA e AMD, uscite di recente per i giocatori PC e a loro volta diventate introvabili alla velocità della luce.

PlayStation 5

Con la condizione attuale del mercato, allora, quanti soldi ci vogliono per portare a casa, davvero, uno di questi prodotti? I colleghi del sito The Verge hanno studiato centinaia e centinaia di annunci di vendita di questi prodotti a prezzo maggiorato (che, lo ripetiamo in caso non fosse chiaro, non dovete comprare, per non avvallare ulteriormente questo fenomeno), scoprendo il prezzo medio a cui stanno venendo vendute le console e le GPU dai bagarini – ossia, quanto è lo scarto rispetto al costo di listino e quanto ci stanno guadagnando.

Di seguito i numeri emersi dallo studio del noto sito.

Prodotto Prezzo listino Prezzo medio di vendita PS5 $499 $1.024 PS5 Digital $399 $990 Xbox Series X $499 $835 Xbox Series S $399 $471 NVIDIA RTX 3090 $1.499 $2.076 NVIDIA RTX 3080 $699 $1.227 NVIDIA RTX 3070 $499 $819 NVIDIA RTX 3060 Ti $399 $675 AMD RX 6800 XT $649 $1.232 AMD RX 6800 $579 $841

Xbox Series X

La speranza è che ci siano presto scorte sufficienti ad arginare il fenomeno, dato che come vedete le cifre a cui i consumatori stanno accettando di comprare questi prodotti, soprattutto nel caso di PS5, di NVIDIA RTX 3080 e di AMD RX 6800 XT sono al di là del razionale.

In queste ore abbiamo parlato del fenomeno dei bagarini anche per riferirvi che, a quanto pare, non tutto per loro sta andando come sbandieravano solo pochi giorni fa, adducendo di aver fatto man bassa di ulteriori console.