I bagarini di PS5 non se la stanno passando bene come dicono

Secondo una nuova ricostruzione di VGC, il gruppo di bagarini ormai noto alle cronache per aver svaligiato le scorte di PS5 nel Regno Unito non se la starebbe passando davvero così bene.

Come riporta il sito inglese, CrepChiefNotify non avrebbe il numero di unità delle console next-gen che dichiara di avere, al contrario starebbe esagerando sulle cifre solo per farsi pubblicità e aumentare il numero dei propri abbonati.

CrepChiefNotify lavora come in un comune servizio in abbonamento, fornendo agli iscritti, dietro pagamento mensile, informazioni in tempo reale su dove acquistare prodotti molto rari, tra cui appunto PS5 e Xbox Series X.

«Posso dirvi con certezza che hanno mentito sul loro successo con Xbox», ha rivelato un membro, intenzionato a cancellare presto la sua sottoscrizione.

«Quello, o presumono che almeno il 50% dei membri è riuscito a comprare una console», ha aggiunto, definendo “pubblicità ingannevole” le cifre della rivendita dichiarate dal gruppo.

L’organizzazione di scalper aveva dichiarato di essersi accaparrata ben 2000 unità di Xbox Series X di recente, ma questa notizia si sarebbe poi rivelata falsa.

Falsa, del resto, come le giacenze di una nota catena britannica che avevano indotto in errore persino CrepChiefNotify, in una sorta di risposta karmica per tutti i giocatori che da mesi provano ad acquistare una console next-gen e non ci riescono.

Il gruppo non ha di certo attirato troppe simpatie, avendo detto in lungo e in largo di non avere rimpianti per il proprio modus operandi, dal momento che questo sta permettendo a tanti di guadagnare lecitamente.