I bagarini di PS5 adesso hanno preso di mira Xbox Series X

Negli ultimi giorni stiamo testimoniando la diffusione del fenomeno del bagarinaggio in campo videoludico, che ha preso di mira PS5 in quanto prodotto tecnologico, ahinoi, davvero molto difficile da reperire in questa fase.

Sarebbe riduttivo, tuttavia, limitare il discorso a PlayStation 5, dal momento che anche per Xbox Series X la questione della reperibilità è alquanto delicata e lo sarà ancora per svariati mesi.

Lo stesso gruppo di “scalper” che ha seminato il panico nel Regno Unito a proposito di PS5, infatti, ha adesso fatto sapere ai propri iscritti di essersi assicurato un numero ragguardevole di Xbox Series X da rivendere a prezzi maggiorati.

CrepChiefNotify, per chi non lo sapesse, è un’associazione che acquista prodotti a suon di bot (per quanto abbiano negato) in barba alle code sui negozi online e alle scarse disponibilità in giro per il mondo, fornendole poi ai suoi iscritti – che versano un abbonamento mensile – perché possano metterli in circolazione con profitti dai £100 a salire.

«Abbiamo appena notificato ai nostri membri un restock di Xbox Series X su un negozio online molto noto», si legge in una comunicazione sui social del gruppo, riferendosi alla catena Very.

«Sono ora riusciti ad assicurarsene oltre 1000+ oggi e ci sono ancora molte ore rimaste», è ancora il messaggio condiviso sui social.

Questo vuol inevitabilmente dire che, nonostante CrepChiefNotify abbia difeso le proprie pratiche, altri 1000+ consumatori dovranno passare per i bagarini per avere la propria Xbox Series X nel Regno Unito – e possibilmente in altre nazioni europee.

Non saranno i numeri di PS5, quando – nel bel mezzo di sold out generalizzati – il gruppo si era assicurato oltre 3500 console, ma di certo un fenomeno che infastidirà e non poco gli utenti intenzionati ad acquistare una Xbox a Natale da quelle parti.