Una versione "1.5" dello spin-off di Batman era nei piani, e non solo

Dopo il mezzo disastro di Gotham Knights, il team di Warner Bros. Montréal aveva un piano: rimettere mano al progetto e realizzare una versione "1.5" che correggesse i difetti del gioco originale.

Un'idea sensata, basata sulle lezioni apprese e supportata da tecnologia migliorata, come riportato anche da Jason Schreier di Bloomberg.

A quanto pare, però, i dirigenti di Warner Bros. hanno detto no, decidendo invece di smembrare il team e dirottarlo su altri progetti della compagnia.

Da lì in poi, il caos. Il team ha provato a lanciare nuove idee, tra cui un gioco basato su John Constantine, l'iconico anti-eroe dell'occulto interpretato da Keanu Reeves nel film del 2005.

I dirigenti inizialmente sembravano entusiasti, ma quando si è trattato di dare il via libera ai fondi e al calendario di sviluppo, tutto è rimasto bloccato in un limbo.

Dopo mesi di attesa, la dirigenza ha suggerito di puntare su un personaggio più popolare, come Joker o Flash. Alla fine, la scelta è ricaduta sul velocista scarlatto.

Peccato che il film The Flash del 2023, su cui Warner Bros. aveva investito cifre enormi (e che trovate comunque su Amazon a due spicci), sia stato un flop al botteghino.

Risultato? Il progetto videoludico è stato cancellato prima ancora di nascere. Adesso, il team di Montréal sta lavorando come supporto per altri progetti, tra cui il gioco su Wonder Woman in sviluppo presso Monolith.

Ma nel frattempo sta cercando di portare avanti un'idea nuova: un gioco basato su Game of Thrones.

Warner Bros. dimostra ancora una volta di non avere una direzione chiara per i suoi studi. L'incapacità di prendere decisioni tempestive e il continuo inseguire "nomi di richiamo" senza una vera visione strategica stanno creando solo spreco di tempo e risorse.

E dire che un gioco su John Constantine, con la giusta atmosfera dark e un gameplay ispirato a Control o Alan Wake, avrebbe potuto essere un'idea davvero niente male. Ma no, meglio insistere su Flash, poi cancellarlo, e poi... chissà.

Se Warner Bros. vuole evitare di perdere altri studi per strada, è ora che smetta di navigare a vista e inizi a dare stabilità ai suoi team.

Altrimenti, tra un anno saremo qui a leggere dell'ennesimo progetto cancellato e dell'ennesimo talento sprecato. In attesa del ritorno di Batman, ovviamente.