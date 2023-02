Quando rivedremo Starfield in azione? Forse ci siamo

La data di uscita di Starfield, l’atteso RPG spaziale di Bethesda, è ancora avvolta nel mistero: il titolo è genericamente atteso nel corso del 2023, sebbene a breve sarà il turno di uno showcase a lui dedicato.

Il gioco, in arrivo anche sul catalogo di Xbox Game Pass, ci darà modo di esplorare tantissimi pianeti.

Ora, dopo che è emerso che il gioco Bethesda riceverà uno showcase a lui dedicato, durante il quale potremo ottenere dettagli concreti sulla sua data di rilascio, sembra proprio che l’evento sia dietro l’angolo.

Vero anche che lo scorso febbraio erano arrivate pessime notizie al riguardo, sebbene ora le parole del giornalista Andy Robinson fanno ben sperare.

Secondo Robinson, lo showcase con protagonista Starfield è ormai in dirittura d’arrivo. Il noto giornalista di VGC ha infatti reso noto che l’annuncio da parte di Bethesda dovrebbe essere «imminente».

L’altrettanto noto Jez Corden di Windows Central avrebbe inoltre confermato la cosa, rivelando che la data dell’evento verrà svelata ufficialmente la prossima settimana.

Poco sotto, il tweet del giornalista di VGC:

I hear the announcement for the Starfield showcase is imminent

— Andy Robinson (@AndyPlaytonic) February 24, 2023