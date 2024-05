Il "quadrupla-A" è la nuova offerta settimanale di PlayStation Store

Dopo aver già svelato le nuove promozioni "Grandi giochi, grandi affari" con tantissimi sconti imperdibili, PlayStation Store ha rinnovato ancora una volta le sue offerte settimanali con un nuovo gioco con prezzo ridotto per un periodo molto più limitato.

Questa volta lo store per le console PlayStation ha deciso di proporre in sconto uno dei giochi più controversi del 2024: ci riferiamo a Skull and Bones, il titolo piratesco di Ubisoft definito addirittura come un «quadrupla-A» dallo stesso publisher.

Se avevate comunque voglia di provare questa nuova avventura piratesca, oggi grazie a PlayStation Store potete approfittare di sconti davvero speciali, con un generoso 50% sulle edizioni Standard e Premium (se preferite l'edizione fisica, la trovate in sconto su Amazon).

Questo significa che Skull and Bones oggi può essere vostro a partire da 39,99€, contro i 79,99€ regolarmente proposti.

Se preferirete investire sulla Premium Edition, dovrete invece spendere 15 euro in più, dato che verrà proposta a 54,99€ con questa speciale offerta.

Ricordiamo che la Premium Edition include l'artbook digitale e una selezione di brani per la colonna sonora digitale, ma anche 2 missioni aggiuntive, alcuni oggetti cosmetici esclusivi e un Gettone Pass contrabbando, che sblocca un Battle Pass Premium e altri contenuti aggiuntivi.

Entrambe le offerte resteranno disponibili fino a giovedì 16 maggio, il che significa che avete una settimana di tempo per approfittare di queste occasioni.

Qualora vogliate provare con mano il "quadrupla-A" piratesco di Ubisoft, potete trovare tutti i dettagli sulle offerte direttamente sul PlayStation Store delle vostre console PS5.

In alternativa, potete consultare i dettagli e procedere all'acquisto direttamente da browser: dovete solo dirigervi al seguente indirizzo e selezionare l'edizione che preferite.

Se dovessero emergere ulteriori offerte in arrivo su PlayStation Store, vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità al riguardo.