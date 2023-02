Volete rivedere Starfield in azione? Arrivano brutte notizie

L’uscita di Starfield, l’atteso RPG spaziale di Bethesda, è ancora avvolta nel mistero, visto che il titolo è genericamente atteso nel corso del 2023.

Il titolo, in arrivo anche sul catalogo di Xbox Game Pass (il servizio in abbonamento che trovate su Amazon a prezzo basso), ci darà modo di esplorare un numero sorprendente di pianeti.

Ora, dopo che è emerso che Bethesda starebbe facendo i salti mortali per riuscire a completare lo sviluppo del suo Starfield, sembra proprio che la data di uscita non verrà resa nota a breve.

Nonostante infatti sia noto che il gioco riceverà uno showcase a lui dedicato, durante il quale potremo ottenere dettagli concreti sulla sua data di rilascio, sembra proprio che l’evento non sia dietro l’angolo.

Come riportato anche da PC Games N, speravamo tutti che l’evento di presentazione di Starfield arrivasse nelle prossime settimane, ma ora sembra che dovremo aspettare un po’ di più, dato che Bethesda starebbe ancora «sistemando le cose».

In molti pensavano che l’evento sarebbe arrivato poco dopo lo showcase di inizio anno, ma a giudicare dai nuovi commenti di Bethesda, tuttavia, potrebbe non essere così.

Scrivendo sul canale Starfield del Discord ufficiale di Bethesda, il community manager dello sviluppatore, tale “VaultOfDaedalus”, afferma che «avremo più informazioni da condividere sullo showcase quando sarà pronto, stiamo ancora sistemando le cose. So che non è la risposta che volete, ma non vi stiamo nascondendo nulla di specifico».

La data di uscita del gioco, quindi, si farà attendere sebbene in molti pensanop che Starfield uscirà nell’autunno di quest’anno. Da poche ore invece è stata ufficializzata la data di uscita di Redfall, fissata per il prossimo mese di maggio.

Nell’attesa di saperne di più, un appassionato ha dato vita a un concept di una vera e propria Xbox Series X brandizzata Starfield, davvero unica nel suo genere.

Infine, se volete sapere tutto – ma proprio tutto – ciò che è stato reso noto sul titolo Bethesda, potete sempre recuperare il nostro ricco recap, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.